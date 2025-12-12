HOYSuscripcion LR Focus

Gian Marco Castillo, sobrino de Pedro Castillo, trabaja en el Congreso con sueldo de más de S/3.000

A pesar de contar con una investigación en su contra por organización criminal, el sobrino del expresidente Pedro Castillo, se encuentra trabajando como coordinador de despacho del congresista Roberto Sánchez.

Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de prisión por conspiración a la rebelión. Foto: composición LR
Pedro Castillo fue condenado a más de 11 años de prisión por conspiración a la rebelión. Foto: composición LR

Gian Marco Castillo Gómez, sobrino del expresidente sentenciado, Pedro Castillo, ingresó a trabajar al Congreso el 16 de abril del presente año, exactamente para el despacho de Roberto Sánchez Palomino, actual candidato presidencial por Juntos por el Perú.

Castillo Gómez es bachiller de la carrera de Economía y percibe como coordinador de despacho una remuneración mensual de S/3.146,11. Todo esto a pesar de que se encuentra con orden de comparecencia con restricciones por los presuntos delitos de organización criminal, y colusión y tráfico de influencias por el caso Puente Tarata III (caso Provías Descentralizado).

Fiscalía archiva de forma definitiva investigación contra Rafael Vela, José Domingo Pérez y Gustavo Gorriti

Sobrino de Pedro Castillo en el caso Puente Tarata III

La Fiscalía sostiene que Gian Marco Castillo, junto a su primo Fray Vásquez Castillo y el empresario Zamir Villaverde, operaron para direccionar la obra del Puente Tarata III en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), específicamente en Provías Descentralizado. La hipótesis fiscal se sustenta en parte en las anotaciones encontradas en agendas vinculadas a los investigados.

Gian Marco Castillo es acusado de integrar una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo, la cual habría tenido como objetivo cometer ilícitos como el tráfico de influencias, colusión y encubrimiento.

El otro delito del que se le acusa es colusión y tráfico de influencias, vinculados al proceso de licitación para la construcción del Puente Tarata III, donde presuntamente se benefició al Consorcio Puente Tarata III.

Ante estas acusaciones, inicialmente el Poder Judicial ordenó prisión preventiva contra el familiar del expresidente. Sin embargo, tras un periodo en el que estuvo prófugo de la justicia, la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte d Justicia de Lima revocó la prisión preventiva y ordenó la comparecencia de restricciones.

El Poder Judicial ha señalado que el cumplimiento de estas reglas es su responsabilidad y que el Ministerio Público puede solicitar la revocatoria de la medida si se incumplen.

