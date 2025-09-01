HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Política

39 organizaciones políticas en carrera para las Elecciones 2026: 36 partidos y 3 alianzas electorales

La carrera electoral avanza y solo tres alianzas electorales lograron superar tachas y observaciones y quedaron habilitadas para participar en las elecciones generales de 2026.

JNE oficializó la inscripción de solo 3 alianzas. Foto: composición LR
JNE oficializó la inscripción de solo 3 alianzas. Foto: composición LR

El proceso de inscripción de alianzas electorales para las elecciones generales de 2026 terminó este 1 de septiembre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la inscripción de tres bloques que lograron cumplir con los requisitos legales: Venceremos, Fuerza y Libertad y Unidad Nacional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La primera alianza logró recibir luz verde fue Fuerza y Libertad, conformada por Batalla Perú y Fuerza Moderna, liderada por la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, Durante el proceso se presentaron dos tachas contra la inscripción, formuladas por Noemí Marissela Macahuachi Vela y Percy Moreano Contreras.

La primera tacha señalaba que el nombre de la alianza coincidía con una marca y con una persona jurídica que aún estaba en trámite ante INDECOPI y SUNARP. La segunda cuestionaba la inscripción debido a que la presidencia de la alianza está a cargo de Fiorella Molinelli, quien afronta investigaciones por parte del Ministerio Público. No obstante, ambas fueron rechazadas, lo que ratificó la validez legal de la alianza.

PUEDES VER: TC deja sin efecto sentencia por corrupción a Humberto Acuña: ordena nuevo juicio y excluye prueba que lo incriminó

lr.pe

En esa misma línea, la alianza Unidad Nacional, que agrupa al Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, también logró superar el proceso de tachas. Se presentaron dos recursos en su contra, pero fueron declarados improcedentes e infundados, sin que se registraran apelaciones posteriores.

Las tachas fueron interpuestas por dos ciudadanos: uno de los recursos cuestionaba la validez de los acuerdos internos de los partidos que integran la alianza, y alegó falta de transparencia en las actas, el otro señalaba supuestas inconsistencias en el proceso de democracia interna previsto para definir candidaturas. Sin embargo, ambos intentos fueron desestimados por el JNE y ninguna de las dos fue apelada, lo que permitió cerrar definitivamente el proceso y consolidar la inscripción.

Es importante recalcar que el liderazgo de la alianza gira en torno al congresista y general en retiro, Roberto Chiabra, designado como precandidato presidencial. Esta decisión fue ratificada en un congreso extraordinario del PPC, como anunció el secretario general del partido, Javier Bedoya Denegri.

PUEDES VER: Gobierno responde a Claudia Sheinbaum por prisión de Pedro Castillo: "No es un perseguido político como pretende sostener la señora"

lr.pe

La tercera en recibir la aprobación fue la alianza Venceremos, conformada por Nuevo Perú por el Buen Vivir, representada por Vicente Alanoca y Voces del Pueblo, liderada por el congresista Guillermo Bermejo.

La coalición sorteó tres tachas interpuestas por ciudadanos, las cuales finalmente fueron declaradas improcedentes por el JNE. Una de las tachas que cobró especial relevancia fue la de Armando Martín Barrantes Martínez, quien es secretario nacional de organización del partido Avanza País.

El dirigente argumentó que la alianza incurría en irregularidades al no acreditar de manera transparente los procesos internos que avalaban la conformación del bloque; sin embargo, fue desestimada por no presentar pruebas suficientes para sustentar su acusación.

PUEDES VER: Fiscal acusa a policías de coaccionar a del caso de Santiváñez y Nicanor Boluarte

lr.pe

¿Cuáles son las alianzas que se quedaron en el camino?

El panorama contrasta con otras coaliciones que no lograron superar las observaciones. El caso más crítico es el de la alianza Frente de los Trabajadores y Emprendedores, formada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y Primero La Gente, que no alcanzó a obtener la síntesis de inscripción ni subsanar las varias observaciones señaladas por el JNE.

De igual modo, en semanas pasadas se conoció que bloques como Ahora Nación y Salvemos al Perú se fracturaron por obstáculos en el proceso de inscripción, mientras que la alianza Unidad Popular obtuvo recientemente una orden judicial a su favor, aunque su situación aún depende de la ejecución de esa resolución. Cabe recordar que inicialmente, Unidad Popular había explorado unirse a la alianza Venceremos, pero las trabas con su situación de inscripción terminaron por dejarlos afuera de la coalición.

Es así que de los 43 partidos políticos habilitados al inicio del proceso, solo tres lograron articular alianzas oficiales: Venceremos, Fuerza y Libertad y Unidad Nacional. Sin embargo, la mayoría competirá en solitario, lo que deja en el escenario con 39 opciones presidenciales posibles de cara a las elecciones generales 2026.

Notas relacionadas
Alianza de Fiorella Molinelli participará en Elecciones 2026: JNE confirmó inscripción de 'Fuerza y Libertad'

Alianza de Fiorella Molinelli participará en Elecciones 2026: JNE confirmó inscripción de 'Fuerza y Libertad'

LEER MÁS
Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

Elecciones 2026: Carlos Anderson desiste de la carrera presidencial y anuncia salida de Perú Moderno

LEER MÁS
¿Qué es Somos Perú? Un partido que se autodefine democrático y popular rumbo a las elecciones del 2026

¿Qué es Somos Perú? Un partido que se autodefine democrático y popular rumbo a las elecciones del 2026

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima: "El caricaturesco candidato presidencial"

The Economist critica gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima: "El caricaturesco candidato presidencial"

LEER MÁS
Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

Betssy Chávez es trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora por huelga de hambre

LEER MÁS
Karla Ramírez: "Santiváñez es la segunda persona con mayor poder en Palacio y no es poca cosa"

Karla Ramírez: "Santiváñez es la segunda persona con mayor poder en Palacio y no es poca cosa"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

LEER MÁS
Elecciones 2026: estas son las tres alianzas políticas oficializadas por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento

Elecciones 2026: estas son las tres alianzas políticas oficializadas por el Jurado Nacional de Elecciones hasta el momento

LEER MÁS
Tren Lima-Chosica: Renovación Popular presiona en el Congreso para apurar adenda que favorece a Olaechea

Tren Lima-Chosica: Renovación Popular presiona en el Congreso para apurar adenda que favorece a Olaechea

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven madre desaparecida tras ser retenida por un desconocido en Piura es hallada en Colombia luego de dos semanas

Youtuber invirtió S/500 en 100 boletos de La Tinka y se sorprende con el monto que ganó: "Son estrategias"

Alumnos hacen antorcha del bus de 'Al Fondo Hay Sitio' y causan furor en redes: "En Perú nunca te aburres"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota