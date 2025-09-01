39 organizaciones políticas en carrera para las Elecciones 2026: 36 partidos y 3 alianzas electorales

El proceso de inscripción de alianzas electorales para las elecciones generales de 2026 terminó este 1 de septiembre. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la inscripción de tres bloques que lograron cumplir con los requisitos legales: Venceremos, Fuerza y Libertad y Unidad Nacional.

La primera alianza logró recibir luz verde fue Fuerza y Libertad, conformada por Batalla Perú y Fuerza Moderna, liderada por la exministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fiorella Molinelli, Durante el proceso se presentaron dos tachas contra la inscripción, formuladas por Noemí Marissela Macahuachi Vela y Percy Moreano Contreras.

La primera tacha señalaba que el nombre de la alianza coincidía con una marca y con una persona jurídica que aún estaba en trámite ante INDECOPI y SUNARP. La segunda cuestionaba la inscripción debido a que la presidencia de la alianza está a cargo de Fiorella Molinelli, quien afronta investigaciones por parte del Ministerio Público. No obstante, ambas fueron rechazadas, lo que ratificó la validez legal de la alianza.

En esa misma línea, la alianza Unidad Nacional, que agrupa al Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruanos Unidos: ¡Somos Libres!, también logró superar el proceso de tachas. Se presentaron dos recursos en su contra, pero fueron declarados improcedentes e infundados, sin que se registraran apelaciones posteriores.

Las tachas fueron interpuestas por dos ciudadanos: uno de los recursos cuestionaba la validez de los acuerdos internos de los partidos que integran la alianza, y alegó falta de transparencia en las actas, el otro señalaba supuestas inconsistencias en el proceso de democracia interna previsto para definir candidaturas. Sin embargo, ambos intentos fueron desestimados por el JNE y ninguna de las dos fue apelada, lo que permitió cerrar definitivamente el proceso y consolidar la inscripción.

Es importante recalcar que el liderazgo de la alianza gira en torno al congresista y general en retiro, Roberto Chiabra, designado como precandidato presidencial. Esta decisión fue ratificada en un congreso extraordinario del PPC, como anunció el secretario general del partido, Javier Bedoya Denegri.

La tercera en recibir la aprobación fue la alianza Venceremos, conformada por Nuevo Perú por el Buen Vivir, representada por Vicente Alanoca y Voces del Pueblo, liderada por el congresista Guillermo Bermejo.

La coalición sorteó tres tachas interpuestas por ciudadanos, las cuales finalmente fueron declaradas improcedentes por el JNE. Una de las tachas que cobró especial relevancia fue la de Armando Martín Barrantes Martínez, quien es secretario nacional de organización del partido Avanza País.

El dirigente argumentó que la alianza incurría en irregularidades al no acreditar de manera transparente los procesos internos que avalaban la conformación del bloque; sin embargo, fue desestimada por no presentar pruebas suficientes para sustentar su acusación.

¿Cuáles son las alianzas que se quedaron en el camino?

El panorama contrasta con otras coaliciones que no lograron superar las observaciones. El caso más crítico es el de la alianza Frente de los Trabajadores y Emprendedores, formada por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores y Primero La Gente, que no alcanzó a obtener la síntesis de inscripción ni subsanar las varias observaciones señaladas por el JNE.

De igual modo, en semanas pasadas se conoció que bloques como Ahora Nación y Salvemos al Perú se fracturaron por obstáculos en el proceso de inscripción, mientras que la alianza Unidad Popular obtuvo recientemente una orden judicial a su favor, aunque su situación aún depende de la ejecución de esa resolución. Cabe recordar que inicialmente, Unidad Popular había explorado unirse a la alianza Venceremos, pero las trabas con su situación de inscripción terminaron por dejarlos afuera de la coalición.

Es así que de los 43 partidos políticos habilitados al inicio del proceso, solo tres lograron articular alianzas oficiales: Venceremos, Fuerza y Libertad y Unidad Nacional. Sin embargo, la mayoría competirá en solitario, lo que deja en el escenario con 39 opciones presidenciales posibles de cara a las elecciones generales 2026.