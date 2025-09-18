Ley de Amnistía: Trabajadores de la Defensoría del Pueblo rechazan demanda de inconstitucionalidad de Josué Gutiérrez

Sin respaldo. El sindicato de trabajadores de la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo y preocupación por la demanda de inconstitucionalidad que presentó el titular de la entidad, Josué Gutiérrez, contra la Ley de Amnistía. "Por respeto a los familiares y a las víctimas de la violencia y por la afirmación de la esencia institucional de la Defensoría del Pueblo", señalaron.

A través de un comunicado, los colaboradores recordaron que, tras la promulgación de la norma por el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, Gutiérrez "mantuvo silencio". Asimismo, mostraron su preocupación por los jueces que, en aplicación del control difuso respaldándose en la Constitución Política, son atacados por diversos medios de comunicación y por "principalmente congresistas".

"La demanda de acción de inconstitucionalidad por parte del Dr. Josué Gutiérrez, después de mantenerse en silencio desde su promulgación, resulta cuestionable debido a que abre la posibilidad de que un Tribunal Constitucional con poca credibilidad se pronuncie por la "constitucionalidad" de la Ley 32419, lo cual podría limitar la decisión de los jueces en aplicar el control difuso", se lee en el comunicado.

Es preciso recordar que la Ley de Amnistía —impulsada desde la Comisión de Constitución del Parlamento— favorece a los militares y policías procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. De igual manera, la norma brinda libertad a los exmiembros de las fuerzas del orden mayores de 70 años que hayan sido sentenciados durante ese lapso de tiempo "por razones humanitarias".

"Lamentamos profundamente que este tipo de acciones realizadas por el defensor del Pueblo afecte la imagen y credibilidad de nuestra institución, exponiéndola a cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad, juristas, familiares y la sociedad civil", expresó el sindicato.

Tras expresar su preocupación por la demanda de inconstitucionalidad, el sindicato de trabajadores solicitó a Gutiérrez desistir del recurso presentado ante el TC y, en lugar de ello, presentar proyectos de ley con la finalidad de derogar la Ley de Amnistía.

"Los trabajadores de la Defensoría del Pueblo reafirmamos nuestra vocación y compromiso de defensa de los derechos fundamentales, del derechos de las víctimas de alcanzar justicia, de la necesidad de que nuestras FF. AA. y la PNP separen de la institución a quienes apartándose del Estado de derecho cometieron crímenes de lesa humanidad", enfatizaron.

Ley de Amnistía: familiares de víctimas exigen al defensor retirar acción de inconstitucionalidad

No solo los trabajadores piden al defensor del pueblo retirar la demanda de inconstitucionalidad, también lo hicieron los familiares de las víctimas. Los parientes advirtieron a Gutiérrez que su solicitud ante el TC buscaría evitar que los jueces apliquen el control difuso para que los sentenciados y procesados no se ven beneficiados por la norma.

"Exigimos al defensor del Pueblo que retire esa demanda porque va a terminar afectando la poca justicia que hemos alcanzado las víctimas, y lo que están resolviendo los jueces en el caso de la amnistía, acorde al sistema de protección de los derechos humanos", resaltó Gisela Ortiz, cuyo hermanos fue secuestrado, asesinado por parte del grupo Colina en 1992 contra otros estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

"Sabemos cómo fue elegido el Tribunal Constitucional y cómo ha actuado en temas de derechos humanos, dando la espalda a los familiares que durante años hemos estado buscando justicia. Y ahora lo hace la Defensoría, cuando antes pensaban realmente en los más afectados", agregó Sharmelí Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, quien fue asesinado en Huanta, Ayacucho, en 1988.