HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     EN VIVO | Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Lectura de sentencia contra Vizcarra: concluyen que sí pidió sobornos

Política

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

El defensor Josué Gutiérrez envió un recurso respaldando pedido de habeas corpus contra la sentencia de 12 años a Daniel Urresti. Sharmelí Bustíos, hija del periodista asesinado, lo califica de una afrenta a los familiares que han esperado 37 años para alcanzar justicia.

Daniel Urresti busca que se anule su condena por el crimen del periodista Hugo Bustíos. | Composición LR.
Daniel Urresti busca que se anule su condena por el crimen del periodista Hugo Bustíos. | Composición LR.

A pocos días de cumplirse 37 años del crimen del periodista Hugo Bustíos, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó un recurso de amicus curie ante el Tribunal Constitucional, apoyando el pedido de habeas corpus para la liberación de Daniel Urresti, quien cumple 12 años de prisión por el homicidio del corresponsal de Caretas en Huanta, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Sharmelí Bustíos, hija del hombre de prensa asesinado, expresó su rechazo en sus redes sociales. "El retroceso e impunidad que significan ciertas acciones en favor de los criminales no nos dan tregua ."El defensor del Pueblo" solicita al TC anular condena de 12 años de prisión contra Urresti por el asesinato de mi padre. ¡Cuánta desfachatez! #JusticiaParaHugoBustios", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

TE RECOMENDAMOS

ÚLTIMO ASALTO AL MINISTERIO PÚBLICO Y PRESIDENTE INHABILITADO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

lr.pe

El 20 de noviembre último, la Defensoría envió al TC un documento de 23 páginas exponiendo su respaldo al habeas corpus de la defensa de Urresti, quien asegura que se ha vulnerado el principio de cosa juzgada al realizarse dos juicios por los mismos hechos, ya que antes se había condenado al jefe del Cuartel de Castropampa cuando se produjo el crimen, Víctor La Vera Hernández, y al entonces oficial Amador Vidal Sanbento. Sin embargo, obvia mencionar que éste último afirmó que Urresti participó en el asesinato de Bustíos.

Incluso, asegura que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley porque tanto La Vera como Vidal fueron procesados por el delito común de homicidio con gran crueldad (ya que luego de disparar al periodista, volaron su cuerpo con una granada), y a Urresti lo condenaron por un delito con alevosía y "se instrumentalizó el delito de lesa humanidad".

Sharmelí Bustíos: Se ha demostrado la responsabilidad de Urresti

En conversación con La República, Sharmelí Bustíos indicó que "es indignante la solicitud del defensor del Pueblo, y lleva a esta institución a los espacios más oscuros, cuando esta entidad se creó para defendernos, pero que ahora está secuestrada por un poder nefasto que no conoce límites y obedece a razones políticas".

"A nivel jurídico se ha demostrado la responsabilidad de Daniel Urresti en el asesinato de mi padre. Pretender cuestionar esa condena, argumentando que no se ha respetado el debido proceso, que no debió calificarse el delito de lesa humanidad, desconociendo lo que significó ejercer el periodismo en la época de violencia, en que se producía una violación sistemática de derechos humanos, no tiene nombre", sostuvo.

Indicó que han tenido que pasar más de 30 años de lucha constante y perseverante para que uno de los asesinos de su padre sea condenado. "¿No importa eso? No nos dan tregua. Seguiremos levantando la voz por justicia", aseguró.

Notas relacionadas
Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti seguirá en prisión: Poder Judicial inaplicó ley de lesa humanidad por caso Hugo Bustíos

LEER MÁS
Ley de Amnistía permitiría liberación de Daniel Urresti, miembros del Grupo Colina y otros violadores de Derechos Humanos

Ley de Amnistía permitiría liberación de Daniel Urresti, miembros del Grupo Colina y otros violadores de Derechos Humanos

LEER MÁS
Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

Ley de Amnistía: más de 15 exministros se oponen a ley promulgada por Dina Boluarte que limpia a Daniel Urresti y al Grupo Colina

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

Rosa María Palacios sobre sentencia a Vizcarra: “La sorpresa sería que lo absuelvan o le den una pena muy baja”

LEER MÁS
Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

Rutas de Lima anuncia que dejará de operar la concesión vial el 2 de diciembre tras suspensión del cobro de peajes

LEER MÁS
Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

Martín Vizcarra: policías resguardan sala judicial donde se lee sentencia contra el expresidente

LEER MÁS
Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

‘Los Injertos del Rímac’: Confesiones y doble vida de un asesino a sueldo

Petro niega vínculos de Maduro con el narcotráfico y afirma que su problema es la "falta de democracia y diálogo"

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra EN VIVO: jueza concluye que expresidente sí pidió soborno por obra Lomas de Ilo

Mario Vizcarra retrocede ante posibilidad de indultar a su hermano y expresidentes: "El entusiasmo me llevó a este desliz"

Ronald Atencio: "Que tengamos afinidad con Cuba y Venezuela no significa que queremos copiarlos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025