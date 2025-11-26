Daniel Urresti busca que se anule su condena por el crimen del periodista Hugo Bustíos. | Composición LR.

Daniel Urresti busca que se anule su condena por el crimen del periodista Hugo Bustíos.

A pocos días de cumplirse 37 años del crimen del periodista Hugo Bustíos, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó un recurso de amicus curie ante el Tribunal Constitucional, apoyando el pedido de habeas corpus para la liberación de Daniel Urresti, quien cumple 12 años de prisión por el homicidio del corresponsal de Caretas en Huanta, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

Sharmelí Bustíos, hija del hombre de prensa asesinado, expresó su rechazo en sus redes sociales. "El retroceso e impunidad que significan ciertas acciones en favor de los criminales no nos dan tregua ."El defensor del Pueblo" solicita al TC anular condena de 12 años de prisión contra Urresti por el asesinato de mi padre. ¡Cuánta desfachatez! #JusticiaParaHugoBustios", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

El 20 de noviembre último, la Defensoría envió al TC un documento de 23 páginas exponiendo su respaldo al habeas corpus de la defensa de Urresti, quien asegura que se ha vulnerado el principio de cosa juzgada al realizarse dos juicios por los mismos hechos, ya que antes se había condenado al jefe del Cuartel de Castropampa cuando se produjo el crimen, Víctor La Vera Hernández, y al entonces oficial Amador Vidal Sanbento. Sin embargo, obvia mencionar que éste último afirmó que Urresti participó en el asesinato de Bustíos.

Incluso, asegura que se ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley porque tanto La Vera como Vidal fueron procesados por el delito común de homicidio con gran crueldad (ya que luego de disparar al periodista, volaron su cuerpo con una granada), y a Urresti lo condenaron por un delito con alevosía y "se instrumentalizó el delito de lesa humanidad".

Sharmelí Bustíos: Se ha demostrado la responsabilidad de Urresti

En conversación con La República, Sharmelí Bustíos indicó que "es indignante la solicitud del defensor del Pueblo, y lleva a esta institución a los espacios más oscuros, cuando esta entidad se creó para defendernos, pero que ahora está secuestrada por un poder nefasto que no conoce límites y obedece a razones políticas".

"A nivel jurídico se ha demostrado la responsabilidad de Daniel Urresti en el asesinato de mi padre. Pretender cuestionar esa condena, argumentando que no se ha respetado el debido proceso, que no debió calificarse el delito de lesa humanidad, desconociendo lo que significó ejercer el periodismo en la época de violencia, en que se producía una violación sistemática de derechos humanos, no tiene nombre", sostuvo.

Indicó que han tenido que pasar más de 30 años de lucha constante y perseverante para que uno de los asesinos de su padre sea condenado. "¿No importa eso? No nos dan tregua. Seguiremos levantando la voz por justicia", aseguró.