Testigo protegido revela que aliado de Juan José Santiváñez planeó “eliminar” a la periodista Karla Ramírez

Juan José Santiváñez fue censurado como ministro del Interior en el Gobierno de Dina Boluarte. Foto: composición LR

La declaración de un testigo protegido aseguró que el aliado a Juan José Santiváñez, Alex Alberto Alaluna Álvarez, ordenó el seguimiento y posterior eliminación física de la periodista de Panorama, Karla Ramírez y de Elizabeth Alvarado, quien grabó a Santiváñez en su oficina cuando negociaban mejoras penitenciarias para su esposo, el policía Miguel Marcelo Salirrosas, alías 'El Diablo'.

De acuerdo con la declaración del testigo protegido, Alaluna Álvarez encargó realizar los seguimientos a Pedro Pascual Barrios Pérez, un ex infante de la Marina de Guerra con experiencia en investigación y ex informante de la Administración de Control de Drogas (DEA). En su declaración, el testigo narra con detalles cómo Barrios Pérez fue contactado por Alaluna Álvarez para ejecutar estas operaciones bajo la fachada de labores de inteligencia.

"Tengo conocimiento que entre el mes de mayo y junio aproximadamente del presente año, la persona de Alex Alberto Alaluna Álvarez haberle citado a Pedro Pascual Barrios Pérez en un restaurante que está ubicado en el distrito de Miraflores, Lima, para que este último pueda realizar los seguimientos a la persona de Elizabeth Alvarado, Karla Ramírez, y de otros miembros de sus entornos familiares", se lee en el documento que contiene la declaración del testigo protegido.

Asimismo, se precisa que se pidió a Barrios Pérez de mayor prioridad en vigilar a Elizabeth Alvarado porque "estaría ocasionando molestias y estaría buscando amedrentar a una persona".

Tras ubicar a Peralta, el testigo relata que la persona de confianza de Santiváñez, Alaluna Álvarez, pidió a Barrios Pérez que proceda con la "limpieza" o que busque a alguien para ello. El acta detalla explícitamente: “Expresión que significa acabar con su vida o eliminarla”.

Sin embargo, Barrios Pérez se negó, argumentando que su labor era solo de investigación. A lo que Alaluna aseguró que él mismo buscaría personas (locales o extranjeras) para realizar el trabajo de "limpieza".

El nexo entre Santiváñez y la DINI

El relato del testigo clave afirma que Alex Alaluna Álvarez trabajó durante este año en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y es conocido como una persona que influye en las decisiones políticas y legislativas en favor de intereses personales (lobista), por lo que sería considerado por Juan José Santiváñez Antunez como su persona de confianza.

Según el testigo, Alaluna le comentó a Barrios Pérez que debía apoyar con estos "trabajos" porque él tenía confianza con Santiváñez y le ayudaría a laborar en la DINI. Con esto, el testigo concluyó que los seguimientos y los pedidos de eliminación contra la periodista Karla Ramírez y la ciudadana Elizabeth Alvarado respondían a las investigaciones que vinculan a Juan Jose Santiváñez con el caso "El Diablo" y los reportes sobre las minas "El Dorado".