Decano de San Marcos: “La figura del sanmarquino es terruqueada para deshumanizarla y legitimar represión violenta”

Salió al frente. El decano de la facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel Velázquez, rechazó las afirmaciones, sin pruebas, del congresista Jorge Montoya, quien señaló que Sendero Luminoso se encuentra dentro de la Decana de América.

“El congresista Montoya terruquea a las universidades públicas y reitera falsas asociaciones contra San Marcos, pues sostiene que, en ella, Sendero ‘amenaza a los maestros’. Como profesor sanmarquino lo desmiento y condeno su discurso de odio, que se alimenta de noticias falsas”, manifestó.

Velázquez también afirmó que “la figura social del estudiante de la universidad de San Marcos es terruqueada para deshumanizarla y legitimar la represión violenta” que ejecuta el Gobierno para contener las protestas sociales, como las ocurridas la semana pasada que terminaron con un fallecido (Eduardo Ruiz Sanz) y un herido (Luis Reyes Rodríguez) que está en coma.

Esta postura del decano sanmarquino se da no solo por las afirmaciones del legislador Jorge Montoya sino también por las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien dijo que "los manifestantes más violentos eran los estudiantes de la UNMSM"; así como por la desafortunada respuesta del parlamentario, Fernando Rospigliosi, quien señaló que el joven fallecido Eduardo Ruiz Sanz se hacía llamar “terruco” cuando en realidad era ‘Trvko’.

El colectivo Concertación por San Marcos, que agrupa a cuatro agrupaciones de docentes y estudiantes sanmarquinos, también mostró su oposición a la postura del legislador Montoya. “Se ha iniciado una campaña de desprestigio contra la UNMSM. El hecho que sea congresista no lo autoriza para que difame y terruqueé a San Marcos”, indicó.

Agregó que la historia de la Decana de América sigue siendo la historia del Perú. “Demandamos el cese de todas las formas de difamación contra San Marcos. Mucha oscuridad, mediocridad e intereses turbios hay en difamar a San Marcos, la primera universidad pública del país”, aseveró a través de un comunicado.

Envían carta notarial a Montoya

El martes último, las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) le enviaron una carta notarial al congresista Jorge Montoya, en la que le exigen que se rectifique por haber señalado que Sendero Luminoso está dentro de la Decana de América.

Pues bien, en la carta notarial que lleva la firma de su apoderado judicial, Abelardo Rojas, la UNMSM respondió que las declaraciones de Montoya carecen de sustento probatorio.

“Además resultan ofensivas a la imagen de nuestra cuatricentenaria casa de estudios, que está compuesta por los estudiantes, docentes y trabajadores, y que es reconocida por su compromiso con la libertad de pensamiento y formación de profesionales íntegros”, precisó.

Pese a la carta notarial, hasta el momento, el congresista Montoya no se ha pronunciado ni se ha retractado por sus desafortunadas declaraciones.