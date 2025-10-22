HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao?     
EN VIVO

🚨VOTO DE CONFIANZA EN VIVO: Congreso evaluará a los nuevos ministros del Gabinete Jerí

Política

Decano de San Marcos: “La figura del sanmarquino es terruqueada para deshumanizarla y legitimar represión violenta”

El profesor Marcel Velázquez desmintió al congresista Jorge Montoya, quien dijo, sin pruebas, que Sendero Luminoso está en la UNMSM. Más agrupaciones rechazan campaña estigmatizadora contra sanmarquinos.

Decano de San Marcos rechaza declaraciones de Jorge Montoya.
Decano de San Marcos rechaza declaraciones de Jorge Montoya.

Salió al frente. El decano de la facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Marcel Velázquez, rechazó las afirmaciones, sin pruebas, del congresista Jorge Montoya, quien señaló que Sendero Luminoso se encuentra dentro de la Decana de América.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El congresista Montoya terruquea a las universidades públicas y reitera falsas asociaciones contra San Marcos, pues sostiene que, en ella, Sendero ‘amenaza a los maestros’. Como profesor sanmarquino lo desmiento y condeno su discurso de odio, que se alimenta de noticias falsas”, manifestó.

TE RECOMENDAMOS

ESTADO DE EMERGENCIA Y NOS HABÍAMOS T3RRUQU34D0 TANTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Velázquez también afirmó que “la figura social del estudiante de la universidad de San Marcos es terruqueada para deshumanizarla y legitimar la represión violenta” que ejecuta el Gobierno para contener las protestas sociales, como las ocurridas la semana pasada que terminaron con un fallecido (Eduardo Ruiz Sanz) y un herido (Luis Reyes Rodríguez) que está en coma.

PUEDES VER: San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

lr.pe

Esta postura del decano sanmarquino se da no solo por las afirmaciones del legislador Jorge Montoya sino también por las declaraciones del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, quien dijo que "los manifestantes más violentos eran los estudiantes de la UNMSM"; así como por la desafortunada respuesta del parlamentario, Fernando Rospigliosi, quien señaló que el joven fallecido Eduardo Ruiz Sanz se hacía llamar “terruco” cuando en realidad era ‘Trvko’.

El colectivo Concertación por San Marcos, que agrupa a cuatro agrupaciones de docentes y estudiantes sanmarquinos, también mostró su oposición a la postura del legislador Montoya. “Se ha iniciado una campaña de desprestigio contra la UNMSM. El hecho que sea congresista no lo autoriza para que difame y terruqueé a San Marcos”, indicó.

Agregó que la historia de la Decana de América sigue siendo la historia del Perú. “Demandamos el cese de todas las formas de difamación contra San Marcos. Mucha oscuridad, mediocridad e intereses turbios hay en difamar a San Marcos, la primera universidad pública del país”, aseveró a través de un comunicado.

Envían carta notarial a Montoya

El martes último, las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) le enviaron una carta notarial al congresista Jorge Montoya, en la que le exigen que se rectifique por haber señalado que Sendero Luminoso está dentro de la Decana de América.

Pues bien, en la carta notarial que lleva la firma de su apoderado judicial, Abelardo Rojas, la UNMSM respondió que las declaraciones de Montoya carecen de sustento probatorio.

“Además resultan ofensivas a la imagen de nuestra cuatricentenaria casa de estudios, que está compuesta por los estudiantes, docentes y trabajadores, y que es reconocida por su compromiso con la libertad de pensamiento y formación de profesionales íntegros”, precisó.  

Pese a la carta notarial, hasta el momento, el congresista Montoya no se ha pronunciado ni se ha retractado por sus desafortunadas declaraciones.

Notas relacionadas
Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

Conservadores presionaron para que violación sexual a menores ya no sea causal de aborto terapéutico

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Voto de confianza EN VIVO: Gabinete de José Jerí presenta su pedido de investidura ante el Congreso

Voto de confianza EN VIVO: Gabinete de José Jerí presenta su pedido de investidura ante el Congreso

LEER MÁS
¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

¿Clausurarán el Parque de las Leyendas? Guido Bellido busca clausurar todos los zoológicos del Perú

LEER MÁS
Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

Gustavo Adrianzén dejó de ser representante de Perú ante la ONU: Gobierno de José Jerí cesó sus funciones en New York

LEER MÁS
Rospigliosi pide que suboficial Magallanes sea reintegrado a la PNP, a pesar de la muerte de ‘truko’

Rospigliosi pide que suboficial Magallanes sea reintegrado a la PNP, a pesar de la muerte de ‘truko’

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025