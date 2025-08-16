HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones 2026: Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú por obstáculos en el JNE

El Comité Ejecutivo Nacional informó que la alianza electoral no pudo consolidarse debido a problemas no resueltos en la inscripción del partido Salvemos al Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones y señalan que irán en unidad "con el pueblo peruano".

Ahora Nación de Alfonso López Chau rompe alianza con Salvemos al Perú. Foto: composición LR
El partido político Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau, anunció oficialmente su retiro del proceso de inscripción de la alianza electoral con el partido Salvemos al Perú, tras no haberse superado ciertos obstáculos legales ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

A través de un pronunciamiento emitido este 15 de agosto y firmado por su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Ahora Nación explicó que "durante los últimos meses, el CEN trabajó con dedicación para explorar alianzas electorales con diversos partidos democráticos", y que finalmente se había llegado a un acuerdo con Salvemos al Perú. Sin embargo, el intento de consolidar esta unión no prosperó.

"Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para consolidar dicho acuerdo ante el JNE; sin embargo, existen diversos actos del partido Salvemos al Perú que aún están pendientes de ser inscritos por el JNE", señala el comunicado. Estas observaciones impidieron que el trámite de inscripción de la alianza continuara con normalidad.

Por este motivo, el CEN tomó la decisión de “no continuar con el procedimiento de inscripción de la alianza”. No obstante, el pronunciamiento aclara que esta decisión no implica un abandono del ideal de unidad, sino una reconfiguración del mismo. "No renunciamos a la unidad: la asumimos de otra manera, en alianza con el pueblo peruano", sostienen.

En lugar de continuar con una alianza formal, el partido ha optado por fortalecer un frente social que incluye organizaciones de amplia trayectoria como Construcción Civil, el SUTEP, la CGTP, así como gremios de enfermeras, transportistas y otros sectores populares.

JNE acepta desistimiento de inscripción de la Alianza 'Ahora Nación'

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas, resolvió aceptar el desistimiento del trámite de inscripción de la alianza electoral ¿Ahora Nación¿. Esta decisión fue adoptada tras la solicitud presentada por el personero legal titular, Nelson Oswaldo Machuca Castillo.

"Aceptar el desistimiento presentado por el ciudadano Nelson Oswaldo Machuca Castillo, personero legal titular de la alianza electoral denominada alianza regional Ahora Nación, conformada por las organizaciones políticas Ahora Nación y Salvemos al Perú, respecto al trámite de su inscripción, presentado con fecha de agosto de 2025", se lee en el documento.

Resolución JNE.

Resolución JNE.

Cabe recordar que el JNE había suspendido previamente el trámite de inscripción de la alianza electoral 'Ahora Nación – Salvemos al Perú' mediante una resolución emitida el último 11 de agosto. Esto debido a que el partido Salvemos al Perú tenía pendientes dos trámites clave: la inscripción de nuevos directivos y la modificación de su estatuto partidario

