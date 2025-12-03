Sitio web difundido por el Mininter para buscar menores desaparecidos ahora muestra anuncios sexuales

Una burla para quienes buscan respuestas desesperadamente. Siete años después de su lanzamiento, la página "Te estamos buscando", promovida por el Ministerio del Interior para acelerar la búsqueda de menores desaparecidos en el Perú, se convirtió en una plataforma de acceso público para ofrecer servicios sexuales.

Falencias en la plataforma

El 7 de febrero de 2018, el Ministerio del Interior del Perú anunció por todas sus redes sociales oficiales la creación de una web de alertas como parte de la campaña #TeEstamosBuscando.

Según se indicó en la Plataforma del Estado Peruano (gob.pe), el objetivo de la web era difundir, a través de las redes sociales del Mininter, las notas de alerta emitidas por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional" junto a números telefónicos habilitados para que cualquier ciudadano con información valiosa pueda contactarse y acelerar la búsqueda.

Aunque diversos usuarios manifestaron falencias en la iniciativa, como la baja calidad de las fotografías difundidas, lo cual dificultaba el reconocimiento de los menores de manera eficaz, para setiembre del 2018, el Mininter había emitido 665 alertas. ¿El resultado? 127 hallazgos, es decir, menos del 20 %.

Campaña quedó en el olvido

Siete años después, la plataforma que debía servir como apoyo para los familiares de los menores desaparecidos, se ha convertido en una ventana para ofrecer contenido y servicios sexuales en 19 departamentos del Perú (Lima, Moquegua, Lambayeque, Ucayali, Madre de Dios, Junín, Cusco, Tacna, Lima, Ica, Puno, Piura, Huánuco, Ayacucho, Cajamarca, La Libertad, Apurímac, Áncash, Arequipa y Tumbes).

Irónicamente, la iniciativa que incluía la intervención de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DIRCTPTIM) ahora abre las puertas a una web que también promociona los servicios sexuales de mujeres extranjeras.

Vulnerabilidad institucional

Año tras año, los gobiernos implementan campañas y plataformas que con el tiempo pasan al olvido. #TeEstamosBuscando pone en evidencia, además de la vulnerabilidad institucional, la falta de regulación y supervisión que permitan garantizar la integridad de plataformas públicas.

Actualmente, en las redes sociales del Ministerio del interior aún se visualiza el enlace, permitiendo el acceso a cualquier usuario, incluso de menores de edad.

La República se contactó con el Ministerio del Interior. Hasta el cierre de la nota, se continúa a la espera de su respuesta.