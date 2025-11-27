HOYSuscripcion LR Focus

Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
¿Pedro Castillo tendrá 34 años de prisión? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Mininter detecta anomalías y posterga compra de 31,045 pistolas para la PNP

La medida se adoptó después que empresas extranjeras que habían presentado sus ofertas comunicaron a las autoridades que el proceso estaba diseñado para que se le otorgara el contrato a la compañía norteamericana SIG Sauer.

Después que empresas concursantes se quejaron por irregularidades en la compra de pistolas, el Mininter decidió postergar la evaluación y la buena pro. Foto: difusión
Después que empresas concursantes se quejaron por irregularidades en la compra de pistolas, el Mininter decidió postergar la evaluación y la buena pro. Foto: difusión | PNP | Mininter | OGAF

La Oficina General de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior (OGAF) resolvió postergar la adjudicación del contrato por US$22 millones por la adquisición de pistolas calibre 9x19 mm. para la policía, debido al hallazgo de presuntas deficiencias en el proceso de evaluación de las ofertas.

Investigaciones de La República evidenciaron que empresas fabricantes de varios países presentaron ante el Ministerio del Interior y la Contraloría General de la República acusaciones de que el proceso de selección había sido elaborado para orientar la buena pro a favor de la compañía estadounidense SIG Sauer.

VIZCARRA CONDENADO Y PEDRO CASTILLO ESPERA SENTENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Las fábricas extranjeras que participan en el proceso señalaron que luego de la fase de consultas, se dieron cuenta que los funcionarios de la OGAF exigían requisitos técnicos que solo SIG Sauer estaba en condiciones de cumplir.

Por ejemplo, deben instalar un taller de mantenimiento de pistolas SIG Sauer que fueron compradas en 2015 por el Ministerio del Interior, lo que les obligaba a contratar a esta empresa norteamericana.

Las compañías que han presentado sus ofertas son la checa CZ, las italianas Beretta y Tanfoglio, la israelí IWI, la brasileña Taurus y la estadounidense SIG Sauer.

PNP | Mininter | OGAF

La OGAF postergó por octava vez la compra de pistolas para la PNP por el hallazgo de presuntas irregularidades. Foto: La República

PUEDES VER: Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

Corte y confección

“Las bases técnicas están a la medida de SIG Sauer. La dirección (a favor de esta empresa) es evidente. Las bases contienen textos específicos que sólo aplican a las armas SIG Sauer”, señala una de las denuncias.

Esto explicaría por qué la OGAF, basándose en la sospecha de irregularidades, decidió postergar la adjudicación del contrato para la compra de 31,045 pistolas.

Según la OGAF, la decisión se basó en un oficio de la “Secretaría de la Dirección de Administración de la Policía Nacional del Perú, el cual advierte presuntos indicios de nulidad” detectados en el proceso de adjudicación.

Se entiende por “indicios de nulidad” la identificación de hechos que colisionan con las normas legales o principios éticos, como modificar las bases del concurso para adecuarse a la oferta de uno de los postores al que se quiere beneficiar.

PUEDES VER: Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

Una década de espera

La renovación de las pistolas del personal policial es una prioridad en el contexto del combate al notable incremento de la criminalidad expresada en extorsiones, asaltos y sicariato.

Los efectivos cuentan con armas que tienen más de una década de antigüedad, mientras que los delincuentes poseen otras modernas y con mejor capacidad de fuego.

En la anterior postergación de la buena pro del contrato, la OGAF arguyó que lo hizo para atender el pedido de la División de Servicios Especiales de la PNP, porque necesitaba la ampliación del plazo para terminar la revisión técnica de las ofertas presentadas”.

Para el octavo aplazamiento la OGAF sostiene que el motivo es la detección de opacidades en el proceso, pero no encontradas por el organismo de compras del Ministerio del Interior, sino de la Dirección de Administración de la PNP.

