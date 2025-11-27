HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Economía

¿Cuánto pagará el Gobierno a los policías que patrullen de forma voluntaria? Esto dice el nuevo decreto

Una norma recién publicada define qué miembros de la Policía Nacional del Perú podrán acceder a un pago extra por patrullar en sus días libres y bajo qué condiciones.

Mininter pagará un bono por hora a policías que patrullen de forma voluntaria
Mininter pagará un bono por hora a policías que patrullen de forma voluntaria | Foto: composición LR

El Gobierno aprobó un Decreto Supremo que fija el monto y las reglas para otorgar una entrega económica al personal policial que, de manera voluntaria, refuerce el patrullaje y las operaciones de investigación durante sus días de franco o vacaciones. La medida busca aumentar la presencia policial en las calles y apoyar la lucha contra la delincuencia común y la inseguridad ciudadana.

La norma —el Decreto Supremo Nº 273-2025-EF— establece que los policías que se sumen voluntariamente a estas labores recibirán S/16 por cada hora de servicio, siempre que cumplan una jornada diaria de siete horas continuas.

Quiénes de la PNP pueden recibir el pago adicional por patrullar en sus días libres

El beneficio está dirigido al personal de armas de la Policía Nacional del Perú (PNP) que se encuentre en situación de actividad y esté de franco o vacaciones. Para participar deben contar con aptitud médica “A”.

Están incluidos:

  • Oficiales de Armas hasta el grado de Mayor.
  • Suboficiales de Armas de cualquier grado, salvo los Suboficiales de Tercera recién egresados, que aún están en periodo de instrucción.

La participación es voluntaria, y cada Región Policial se encargará de la convocatoria, inscripción, sorteo, designación y supervisión del personal que cubra estos servicios.

Cuántos días pueden los policías acogerse al pago adicional

La norma fija límites claros:

  • Policías de franco: pueden acumular hasta 15 días de servicio voluntario al mes.
  • Policías de vacaciones: pueden acumular hasta 30 días de servicio al año.

El pago se realizará solo por jornadas completas y por horas continuas.

Por qué trabajos recibirán el pago extra los policías

El dinero se entregará únicamente por trabajos voluntarios de:

  • Patrullaje a pie
  • Patrullaje motorizado
  • Operaciones focalizadas de investigación

La norma aclara que este pago no reemplaza ni se suma a otros beneficios similares y no es remunerativo ni pensionable; tampoco genera cargas sociales.

Cómo se pagará el beneficio a los policías

La lista de policías beneficiarios será enviada por la PNP al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para registrar la información en el sistema AIRHSP, paso obligatorio antes de autorizar el depósito.

El financiamiento saldrá del presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

Para qué creó el Gobierno este pago extra para policías

Según el decreto, el fin es incrementar la presencia policial en labores preventivas y fortalecer las intervenciones contra delitos comunes, en un contexto de creciente inseguridad. Con esta norma, el Gobierno busca cubrir las horas en las que normalmente hay menor cantidad de policías en servicio, como fines de semana o días de descanso.

El decreto fue refrendado por el Presidente de la República, la Ministra de Economía y Finanzas y el Ministro del Interior, y entra en vigencia desde su publicación en El Peruano.

