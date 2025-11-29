HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Sociedad

Arequipa: dos sujetos agreden y roban pertenencias a periodista de Exitosa durante transmisión en vivo por una posesión de terreno

La Policía Nacional dispersó a sujetos que generaron enfrentamientos en la posesión de un mercado en Yura. Asimismo, personal de serenazgo de la zona trasladó a varios heridos por contunsiones.

Agreden a periodista cuando realizaba una transmisión en vivo en Arequipa.
Agreden a periodista cuando realizaba una transmisión en vivo en Arequipa. | URPI-LR | Mirelia Quispe

En medio de un violento desalojo, dos sujetos se acercaron al periodista de Exitosa, Diego Condori, cuando este se encontraba en una transmisión en vivo para su medio de comunicación. Las imágenes muestran cómo los vándalos les robaron sus equipos y golpearon al hombre hasta dejarlo herido.

De acuerdo a los registros de otros medios locales, ambas personas habían participado durante el enfrentamiento por la posesión de un terreno que funcionaba como un mercado en la asociación UPIS Los Milagros, en el distrito de Yura. De acuerdo con información de la Policía Nacional (PNP), también se registraron heridos de bala.

PUEDES VER: Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

Periodista es agredido en vivo en Arequipa

De acuerdo con la PNP, durante las primeras horas del día disuadieron a las personas que participaban en el conflicto por el desalojo del mercado. Vecinos de la zona, manifestaron que luego de que la Policía disipara a los violentistas, el periodista sacó sus equipos y comenzó a transmitir en vivo

En el video del periodista quedó grabado cuando este relataba la presencia de algunos vándalos, cuando de repente dos varones se acercan al hombre de prensa y lo atacan. “Están sacando aún calaminas en estos momentos… en este mercado se puso un cerco, pero los sacaron porque habrían sido vandalizados… ¿Qué pasa señor?… (inteligible) (Sonido de golpes), nos están golpeando”, se escucha en la grabación.

Vecinos auxilian a periodista violentado

“Al periodista le estaban pegando a matar” Señaló una vecina del lugar que ayudó al periodista. Otra ciudadana indicó que los comerciantes del reciente mercado desalojado se acercaron para axuliarlo.

“Vi a lo lejos que si a un joven le estaban pegando en el suelo, le estaban pegando a matar, le estaban revolcando, si no fuera por las vecinas, no sé que le hubieran hecho, estaba ensangrentado en su ojo”, manifestó.

Luego de la agresión, uno de los celulares con el que grababa el periodista, fue destruido por ambos varones que lo atacaron, pudo zafarse del lugar con ayuda de los vecinos y el serenazgo de la zona. Al lugar, se apersonaron colegas y representantes de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), para preguntar por la salud de Diego Condori.

“Estos señores han masacrado a nuestro compañero Diego Condori, colega, tiene un parche en el ojo y la frente, le han destrozado su celular su micrófono, le han robado es lamentable, que se investigue quien es el dueño de la propiedad y las personas inescrupulosas que realizaron estos actos”, indicó Roberto Soncco Laura, presidente de la ANP de Arequipa.

Heridos y detenidos

Policía indicó que el enfrentamiento habría dejado alrededor de 4 heridos de bala y hasta el momento habrían detenido a nueve personas por estar presuntamente implicados en el delito de usurpación, ya que habrían sido partícipes del enfrentamiento.

Uno de los intervenidos está también procesado por el delito de resistencia a la autoridad, ya que habría intentado agredir a un efectivo policial. Actualmente, cuatro permanece en la comisaría de Ciudad de Dios y los demás están en la zona donde ocurrió el conflicto.

