Cusco: piden sanción para hombre que fue grabado golpeando a perrita que murió

Indignación en Cusco por un grave caso de maltrato animal. Un video registró a un hombre golpeando a una perrita, lo que provocó la muerte del animal. El hecho ocurrió el jueves en el distrito de Sicuani, por lo que este sábado activistas animalistas realizaron un plantón frente a la comisaría local para exigir la detención y sanción del agresor.

El video, difundido en redes sociales, muestra al hombre —quien sería un adulto mayor— agrediendo con un palo a la mascota (habría estado preñada) que finalmente murió. Tras la viralización de las imágenes, activistas animalistas denunciaron el hecho la noche del viernes 28 de noviembre en la comisaría de Rosaspata.

Agresor sigue no habido

Según reportó RPP, alrededor de las 8 a. m. de este sábado, agentes policiales acudieron a la vivienda del agresor, ubicada a dos cuadras de la comisaría, pero no lo encontraron. La pareja del acusado acompañó el operativo. Vale mencionar que el plazo de la detención en flagrancia vence la tarde de este sábado.

A las 11 a. m., activistas realizaron un plantón frente a la comisaría para exigir que el responsable sea sancionado. “Estamos pidiendo justicia para ella, para que la investigación continúe y no quede impune (…) los animales no pueden hablar, pero sí sienten”, declaró una de las manifestantes.

Exigen aplicación de ley 30407

Los animalistas demandaron que se aplique con rigor la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal, que establece penas de 3 a 5 años de cárcel para quienes cometan actos de crueldad contra un animal doméstico que deriven en su muerte.

Asimismo, pidieron la intervención del Ministerio Público para rescatar a otros animales encontrados en la propiedad del agresor. Indicaron que habría hasta ocho gatos y otra perrita preñada en riesgo.