Cinco oficinas clave del Congreso son lideradas por militantes de Fuerza Popular

Los espacios técnicos del Estado —aquellos que, por su naturaleza, suelen ser presentados como neutrales— también son arenas de disputa ideológica y política. La República constató que 11 oficinas y jefaturas que forman parte del directorio del Congreso de la República están lideradas por afiliados activos a organizaciones políticas. De estas, la más presente es Fuerza Popular, con cinco oficinas bajo su control.

Se trata del Departamento de Redacción del Diario de los Debates, la Oficina de Participación Ciudadana, el Fondo Editorial, el Departamento de Comisiones y la Dirección General Parlamentaria. Cada una de estas oficinas cuenta con jefaturas que responden, al menos en términos de lealtad y militancia, al partido liderado por Keiko Fujimori.

Funcionarios parlamentarios y precandidatos a la Cámara de Diputados

“Usted es una periodista vieja que entiende perfectamente cómo son las cosas, es una periodista antigua (…)”, dice Jaime Abensur, director general parlamentario, a Juana Avellaneda, reportera de Cuarto Poder, cuando es consultado por el uso de una cámara de video del Congreso de la República en el mitin de Keiko Fujimori realizado en Trujillo, donde anunció su cuarta candidatura presidencial.

Abensur, señalado por su responsabilidad en el incidente debido a la ausencia del Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno, cuando este ocurrió, responde que corresponde únicamente a las autoridades determinar quién habría permitido que esto sucediera de tal manera, y niega tener alguna involucración al respecto. Todo ello, pese a que días después el Jurado Electoral Especial determinó que, en efecto, él fue responsable del hecho.

Vale destacar un dato: Abensur milita actualmente en Fuerza Popular. Más precisamente, lo hace desde 2020, un año después de asumir como funcionario congresal. Tras una participación fallida en 2021, el ahora director general parlamentario planea volver a tentar un cargo en estas próximas elecciones, postulando a la Cámara de Diputados como representante de Ucayali. Su campaña ya está en marcha y se le ha visto en reuniones con militantes del partido, compartiendo y reafirmándose públicamente como seguidor de Alberto Fujimori.

Pero Abensur no es el único fujimorista con aspiraciones parlamentarias que mantiene un puesto en una oficina congresal. Karina Beteta, recordada por su labor legislativa en el periodo 2016-2020, tiene a su cargo el Fondo Editorial del Congreso. Mientras ocupa este puesto, Beteta planea su cuarta participación en el Congreso, postulando a la Cámara de Diputados como representante de Huánuco.

En noviembre del año pasado, Beteta apareció en un video de TikTok promocionando la historieta titulada Constitución Política del Perú para Escolares: "(...) No podíamos quedarnos atrás con nuestra Constitución Política del Perú, que todo peruano debe conocer: cómo está estructurado el Estado, cuántos poderes tenemos, qué funciones cumple cada uno y cuáles son sus atribuciones”, decía Beteta abiertamente.

Lo que no mencionó es que el texto incluye imágenes y diálogos criticados por hacer apología del autogolpe de 1992 durante la dictadura de Alberto Fujimori. En una de las páginas del cómic se muestra un panel que afirma: “El presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979 un 5 de abril de 1992 para devolvernos la paz y reconstruir la economía del país”. La afirmación omite el contexto del autogolpe, que vulneró el equilibrio de poderes en Perú, y retrata al exautócrata como una figura positiva en la reconstrucción democrática del país.

Otros militantes fujimoristas también lideran oficinas

Además de la Dirección General Parlamentaria y el Fondo Editorial, existen dos oficinas más que son dirigidas por militantes activos de Fuerza Popular.

Alexander Quillca Chapilliquén es jefe del Departamento de Redacción del Diario de los Debates. Bajo su responsabilidad está la dirección del material histórico que se redacta para registrar los encuentros parlamentarios.

Shirley Montenegro es jefa del Departamento de Comisiones, la entidad encargada de asesorar el trabajo de las comisiones parlamentarias y velar por el cumplimiento del reglamento del Congreso.

Edwin Levaño Gamarra se desempeña como jefe de la Oficina de Participación Ciudadana. También fue asesor en 2024 de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, bajo la presidencia del fujimorista Alejandro Aguinaga.

Con APP a la cabeza: los otros militantes políticos que lideran oficinas congresales

Así como Fuerza Popular, otros cinco partidos tienen presencia en las oficinas del Congreso. Cuatro de ellos forman parte del actual Parlamento.

Alianza para el Progreso (APP) encabeza la lista de organizaciones que han colocado a sus militantes en puestos técnicos clave. Marisol Espinoza es la actual jefa del Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios y va como accesitaria en la plancha presidencial liderada por César Acuña. Por otro lado, Pedro Gerardo Rejas Tataje es jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres y busca ser diputado por Lima en 2026.

Perú Libre, Acción Popular y Somos Perú también cuentan con militantes en oficinas del Congreso. Carina Palacios Quincho, jefa de la Oficina de Cooperación Internacional y afiliada al partido del lápiz desde 2016, busca una curul como senadora en representación de los peruanos en el extranjero. Mientras tanto, Diego Alonso Palacios Sánchez, jefe de la Oficina de Calidad Legislativa, y Alexandro Fernández Garibay, director general de Administración del Congreso, militan en el partido de la lampa y en el partido del corazón, respectivamente.

Vale mencionar también el caso de Yaqueline Elene Luna Campos, jefa del Departamento de Tecnologías de la Información, quien milita en el partido no registrado Educa, Emprende e Innova Perú.