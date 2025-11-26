Funcionario que facilitó cámara para mitin de Keiko Fujimori postula a diputado con Fuerza Popular

Trabajador del Congreso que facilitó uso de cámara postula a la Cámara de Diputados por Fuerza Popular. Foto: composición LR

Jaime Abensur Pinasco sería el principal responsable en permitir la salida de una cámara del Congreso que fue usada posteriormente durante un mitin de Fuerza Popular. Abensur ocupaba el cargo de Oficial Mayor del Parlamento -en reemplazo de Giovanni Forno- cuando ocurrió el hecho, por lo que el Jurado Electoral Especial (JEE) determinó que tiene injerencia en "omisión de cargo".

A pesar de que Abensur Pinasco buscó deslindarse del partido de Keiko Fujimori, el funcionario del Congreso no solo se encuentra afiliado desde el 2020, sino que también está postulando a la Cámara de Diputados por la región de Ucayali con el partido fujimorista.

Fuerza Popular usa cámara del Congreso para grabar mitin

El pasado 30 de octubre, Keiko Fujimori anunció su cuarta candidatura presidencial en un mitin de Fuerza Popular realizado en Trujillo. En dicho evento se identificó el uso de una cámara del Congreso para su transmisión, lo que configuraría el delito de peculado de uso al usar bienes del Estado con fines de propagando política.

Tras la denuncia pública, el JEE determinó que eran responsables el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, el servidor de la Oficina de Participación Ciudadana, Daniel Constantino Luza Amésquita y el director general Parlamentario, Jaime Americo Abensur Pinasco, quien se encontraba reemplazando temporalmente el cargo de Oficial Mayor del Congreso, debido a que Giovanni Forno estaba de vacaciones.

Congreso se pronunció: trabajador implicado renunció

El Congreso de la República confirmó la renuncia de uno de sus trabajadores, quien se vio implicado en el uso indebido de una cámara oficial del Parlamento durante un reciente mitin de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la institución legislativa informó que el trabajador presentó su carta de dimisión el pasado sábado 1 de noviembre. Se trató del técnico Daniel Constantino Luza Amésquita. Por su parte, Abensur Pinasco continuó en el cargo.

A pesar de confirmar la salida del funcionario, el pronunciamiento del Congreso fue notablemente breve y omitió detalles sobre el incidente central: el uso de equipo audiovisual estatal en el evento partidario de Keiko Fujimori.

No obstante, el Parlamento sí abordó la controversia a través de un comunicado emitido por la Oficialía Mayor. En él, se anunció que, desde el 31 de octubre, se había solicitado formalmente la apertura de un procedimiento administrativo sancionador (PAS) contra los trabajadores implicados. El objetivo de esta medida es "encontrar responsabilidad administrativa y se sancione de manera inmediata a quienes incumplen con dicha normativa prohibitiva", señala el documento.

El Congreso concluyó su comunicación con una declaración categórica sobre el uso de recursos estatales: "El uso de los bienes del Congreso y de los bienes públicos en general está totalmente prohibido para actividades privadas de cualquier índole".