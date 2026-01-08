Exdefensores del Pueblo critican decisiones del JEE de Lima: "Hay interpretaciones formalistas sobre aspectos subsanables"

Los exdefensores del Pueblo Walter Albán Peralta, Eliana Revollar Añaños y Eduardo Vega Luna cuestionaron decisiones recientes del JEE de Lima al señalar que se apoyan en interpretaciones formalistas sobre aspectos subsanables de determinadas candidaturas, lo que impacta de manera directa en el derecho ciudadano a elegir y ser elegido de cara a las elecciones 2026.

En una declaración pública, los extitulares de la Defensoría del Pueblo recordaron que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú reconocen la participación política como un derecho fundamental. Indicaron que cualquier limitación debe estar prevista por ley y responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, estándares que también han sido desarrollados por el Tribunal Constitucional.

El pronunciamiento se produce en un escenario electoral que, según advirtieron, ya presenta afectaciones previas. Los exdefensores sostuvieron que decisiones adoptadas por el Congreso de la República han reducido la competencia política y han debilitado el pluralismo, lo que incrementa la responsabilidad de los organismos electorales en la protección de los derechos fundamentales.

Desde esa perspectiva, alertaron que las resoluciones emitidas por el JEE de Lima no contribuyen a fortalecer la confianza en el proceso electoral. Por el contrario, advirtieron que este tipo de criterios puede agravar la percepción de exclusión y generar cuestionamientos tempranos sobre la legitimidad de las elecciones generales 2026.

Llamado al JNE y defensa del pluralismo político

Los exdefensores del Pueblo señalaron que el sistema electoral no debe limitarse a una lectura estrictamente procedimental de las normas. En su opinión, la función de los jurados electorales exige priorizar la preservación de procesos libres, auténticos y competitivos, especialmente cuando se trata de observaciones que pueden corregirse sin afectar la legalidad de las candidaturas.

En ese marco, remarcaron que el JNE tiene la obligación institucional de revisar y corregir las decisiones del JEE que resulten desproporcionadas. Advirtieron que permitir exclusiones basadas en formalismos puede “empañar” el proceso electoral desde su etapa inicial y abrir la puerta a serios cuestionamientos sobre su transparencia.

Los exdefensores subrayaron que la democracia exige reglas claras y justas, así como igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas. Señalaron que el respeto al pluralismo no constituye una concesión, sino un principio esencial para garantizar la legitimidad de las elecciones 2026 y la vigencia del Estado constitucional de derecho.