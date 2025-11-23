Elige tu local de votación para las elecciones 2026: conoce paso a paso dónde votar

La plataforma de la ONPE ya se encuentra habilitada desde hoy. Foto: composición LR

La plataforma de la ONPE ya se encuentra habilitada desde hoy. Foto: composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la plataforma Elige tu Local de Votación (ETLV) para que los ciudadanos definan el centro donde votarán en las Elecciones Generales 2026. Esta herramienta, disponible desde el 23 de noviembre, permite seleccionar un local cercano al domicilio y estará habilitada hasta el 14 de diciembre.

Cómo acceder y registrar sus opciones

Para ingresar, los usuarios deben colocar su número de DNI, el dígito de verificación y su fecha de nacimiento. En la versión web para computadoras, la validación de identidad se realiza respondiendo tres preguntas personales; mientras que en la versión web móvil, el usuario puede completar la verificación respondiendo preguntas personales y fotografiando su DNI o utilizando el sistema de reconocimiento facial.

Luego de este paso, se podrán elegir hasta tres locales de votación entre las opciones disponibles. La ONPE asignará uno de ellos según cercanía y capacidad. Si el ciudadano no completa el trámite, la entidad designará un local de manera automática.

Y una vez completado el registro, la ONPE enviará al ciudadano un correo electrónico con la confirmación del local asignado. Además, la institución anunció que el listado final de locales de votación por persona será publicado el 13 de enero de 2026, por lo que se recomienda revisar nuevamente la plataforma antes de la jornada electoral.

Plataforma disponible en tres idiomas

Como se sabe, el portal puede utilizarse desde computadoras y celulares. Y estará disponible en español, quechua y aimara, lo que facilita el acceso a ciudadanos de todas las regiones.

Con este sistema, la ONPE busca mejorar la logística del proceso electoral, reducir los desplazamientos el día de la votación y evitar aglomeraciones en los centros más concurridos. La entidad recordó a la población que realizar el registro temprano asegura una mejor distribución y una experiencia de votación más rápida y ordenada.