HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Política

Elige tu local de votación para las elecciones 2026: conoce paso a paso dónde votar

La ONPE activó este 23 de noviembre la plataforma Elige tu Local de Votación para las Elecciones Generales 2026. Los ciudadanos podrán seleccionar su centro de sufragio hasta el 14 de diciembre.

La plataforma de la ONPE ya se encuentra habilitada desde hoy. Foto: composición LR
La plataforma de la ONPE ya se encuentra habilitada desde hoy. Foto: composición LR

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) activó la plataforma Elige tu Local de Votación (ETLV) para que los ciudadanos definan el centro donde votarán en las Elecciones Generales 2026. Esta herramienta, disponible desde el 23 de noviembre, permite seleccionar un local cercano al domicilio y estará habilitada hasta el 14 de diciembre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Cómo acceder y registrar sus opciones

Para ingresar, los usuarios deben colocar su número de DNI, el dígito de verificación y su fecha de nacimiento. En la versión web para computadoras, la validación de identidad se realiza respondiendo tres preguntas personales; mientras que en la versión web móvil, el usuario puede completar la verificación respondiendo preguntas personales y fotografiando su DNI o utilizando el sistema de reconocimiento facial.

TE RECOMENDAMOS

PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Luego de este paso, se podrán elegir hasta tres locales de votación entre las opciones disponibles. La ONPE asignará uno de ellos según cercanía y capacidad. Si el ciudadano no completa el trámite, la entidad designará un local de manera automática. 

PUEDES VER: Candidatos buscan conquistar el voto del sur en estas próximas elecciones: más de 4 millones de votos en disputa

lr.pe

Y una vez completado el registro, la ONPE enviará al ciudadano un correo electrónico con la confirmación del local asignado. Además, la institución anunció que el listado final de locales de votación por persona será publicado el 13 de enero de 2026, por lo que se recomienda revisar nuevamente la plataforma antes de la jornada electoral.

Plataforma disponible en tres idiomas

Como se sabe, el portal puede utilizarse desde computadoras y celulares. Y estará disponible en español, quechua y aimara, lo que facilita el acceso a ciudadanos de todas las regiones.

Con este sistema, la ONPE busca mejorar la logística del proceso electoral, reducir los desplazamientos el día de la votación y evitar aglomeraciones en los centros más concurridos. La entidad recordó a la población que realizar el registro temprano asegura una mejor distribución y una experiencia de votación más rápida y ordenada.

Notas relacionadas
Candidatos buscan conquistar el voto del sur en estas próximas elecciones: más de 4 millones de votos en disputa

Candidatos buscan conquistar el voto del sur en estas próximas elecciones: más de 4 millones de votos en disputa

LEER MÁS
Gustavo Guerra García: "Las fuerzas que nos han dejado esta situación en el Congreso no van a llegar ni al 3%. El castigo va a ser furibundo"

Gustavo Guerra García: "Las fuerzas que nos han dejado esta situación en el Congreso no van a llegar ni al 3%. El castigo va a ser furibundo"

LEER MÁS
ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

LEER MÁS
“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

“Cerpa fue quien reveló la existencia del túnel en la residencia japonesa”

LEER MÁS
Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

LEER MÁS
¿Reflotar la Covadonga? Especialistas advierten que es una medida populista y que no hay nada que rescatar

¿Reflotar la Covadonga? Especialistas advierten que es una medida populista y que no hay nada que rescatar

LEER MÁS
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Dina Boluarte: Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías este lunes 24 de noviembre

Dina Boluarte: Corte Suprema evaluará impedimento de salida del país por caso cirugías este lunes 24 de noviembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

Néstor Gorosito deja la responsabilidad a la directiva de Alianza Lima para renovar a Hernán Barcos: "Ya di mi opinión"

Boca Junior vs Talleres de Córdoba EN VIVO HOY por octavos de final de la liga argentina: inicia el partido

Política

Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

¿Reflotar la Covadonga? Especialistas advierten que es una medida populista y que no hay nada que rescatar

Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dos exfuncionarios de Gore La Libertad habrían recibido pagos para favorecer a Frigoinca de Nilo Burga

¿Reflotar la Covadonga? Especialistas advierten que es una medida populista y que no hay nada que rescatar

Caso Lavamoto: Galarreta reconoce que instruyó a allegados de Fuerza Popular a realizar aportes en efectivo en 2021

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025