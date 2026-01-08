HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
LO ÚLTIMO | Sismo de 4,2 remece Islay, Arequipa
LO ÚLTIMO | Sismo de 4,2 remece Islay, Arequipa     LO ÚLTIMO | Sismo de 4,2 remece Islay, Arequipa     LO ÚLTIMO | Sismo de 4,2 remece Islay, Arequipa     
Política

Mario Vizcarra: JEE declara inadmisible apelación de Perú Primero por falta de pago de tasa

El JEE de Lima Centro 1 otorgó un día hábil al personero de Perú Primero para subsanar el pago incompleto de la tasa electoral. De no hacerlo, la impugnación quedará improcedente y se mantendrán firmes las tachas en el proceso de elecciones 2026.

El JEE declaró inadmisible la apelación de Perú Primero que busca revertir las tachas contra Mario Vizcarra. Foto: composición LR
El JEE declaró inadmisible la apelación de Perú Primero que busca revertir las tachas contra Mario Vizcarra. Foto: composición LR

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por Perú Primero contra la resolución que declaró fundadas las tachas al candidato presidencial Mario Vizcarra. La decisión no evaluó el fondo del pedido y se sustentó en un incumplimiento formal: el pago de la tasa electoral no alcanzó el monto exigido para el proceso de elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según la resolución, el personero legal de la agrupación abonó S/ 1.605, cuando la tasa vigente para apelar una tacha presidencial asciende a S/ 1.650, conforme a la UIT 2026. El JEE consideró que la diferencia constituye una omisión subsanable y concedió un plazo de un día hábil para regularizar el pago.

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES EN RIESGO Y EL PERÚ EN EL MUNDO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Renovación Popular y Perú Primero a la espera de la decisión del JNE sobre planchas presidenciales

lr.pe

La resolución precisa que el recurso fue presentado dentro del plazo legal, contó con firma de abogados colegiados y expuso los agravios. Sin embargo, la falta de pago íntegro impidió su admisión inmediata. De persistir el incumplimiento, el órgano electoral advirtió que el recurso será declarado improcedente.

Este pronunciamiento mantiene en suspenso la estrategia legal de Perú Primero y deja en manos del personero la continuidad del trámite ante el JNE, instancia que resuelve en segunda y definitiva instancia las impugnaciones electorales.

PUEDES VER: JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

lr.pe

¿Por qué el JEE declaró inadmisible la apelación?

El JEE explicó que la normativa electoral exige el pago íntegro y actualizado de la tasa para admitir un recurso de apelación. El Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos establece que, ante la omisión de un requisito formal, corresponde declarar la inadmisibilidad y conceder un plazo breve para subsanar.

En este caso, el personero adjuntó dos comprobantes que, sumados, no alcanzaron el monto vigente para 2026. La resolución detalla que el concepto correcto es la apelación contra la resolución que resuelve la tacha a candidatos a la Presidencia o Vicepresidencias, cuyo valor se calcula con la UIT actualizada.

El órgano electoral sostuvo que la exigencia económica no resulta desproporcionada. Se trata de una condición legal orientada a garantizar la tramitación ordenada de los recursos y el respeto del principio de legalidad electoral, pilar del sistema que administra el JNE.

Notas relacionadas
Renovación Popular y Perú Primero a la espera de la decisión del JNE sobre planchas presidenciales

Renovación Popular y Perú Primero a la espera de la decisión del JNE sobre planchas presidenciales

LEER MÁS
Mario Vizcarra acude al JNE para apelar tacha que lo deja fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra acude al JNE para apelar tacha que lo deja fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

Rafael López Aliaga omitió informar al JNE sobre empresa que debe millones a Sunat

LEER MÁS
Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

LEER MÁS
RMP sobre conversación entre Trump y Petro: "El presidente de Estados Unidos es muy cambiante, es desconcertante"

RMP sobre conversación entre Trump y Petro: "El presidente de Estados Unidos es muy cambiante, es desconcertante"

LEER MÁS
Carlos Espá critica al Congreso por despilfarros en bonos y almuerzos, pero lleva a Jorge Montoya en su lista al Senado

Carlos Espá critica al Congreso por despilfarros en bonos y almuerzos, pero lleva a Jorge Montoya en su lista al Senado

LEER MÁS
JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

JEE pide a Perú Primero la sentencia completa y rehabilitación de Mario Vizcarra para su candidatura al Senado

LEER MÁS
Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Radiación UV con niveles altos y muy altos en Lima: Senamhi advierte cuáles son los distritos que se verán más afectados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Rafael López Aliaga: JEE declara inadmisible apelación contra tacha a fórmula presidencial de Renovación Popular

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025