Gobierno prepublicará en diciembre el reglamento de las ZEEP y marca el paso para activar el eje Chancay–Callao

El documento es clave para atraer inversiones y destrabar el desarrollo del hub logístico–industrial Chancay–Callao | Foto: Andina

La puesta en marcha del eje Chancay–Callao dio un paso decisivo. Durante el “Foro de Zonas Económicas Especiales y Privadas (ZEEP) y el Eje Callao–Chancay”, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, anunció que el reglamento de la Ley de Zonas Económicas Especiales será prepublicado en diciembre, tras un proceso de revisión con el sector privado. Este documento estará abierto al público por dos semanas para recibir aportes.

El anuncio genera expectativas porque el reglamento será la pieza normativa que permitirá aterrizar los beneficios tributarios, aduaneros y regulatorios que ofrecen las ZEEP, vistas como el motor principal para atraer grandes inversiones al corredor logístico que unirán Chancay y el Callao.

Reglamento de las ZEEP: el cambio normativo que destraba el eje Chancay–Callao

Para la propia ministra Mera, la combinación del megapuerto de Chancay con el puerto del Callao dará al país una plataforma logística integrada, moderna y competitiva, capaz de reducir tiempos, abaratar costos y conectar las cadenas productivas nacionales con los mercados de Asia-Pacífico.

Este impulso normativo era uno de los requisitos pendientes para avanzar en la estrategia de convertir el eje en un hub industrial de referencia regional.

Así también lo señaló el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James Callao, quien recordó que la Ley de las ZEEP es una “herramienta clave” para atraer inversión internacional, pero necesita complementarse con una ley industrial moderna que promueva tecnología e infraestructura.

Hoja de ruta del eje Chancay–Callao: inversiones por más de S/180.000 millones

En el foro, la SNI, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y CAF presentaron la hoja de ruta del Ámbito de Desarrollo Integral (ADI) de Chancay, el primer diagnóstico completo del hub Chancay–Callao. El documento identifica 51 Programas Prioritarios de Desarrollo y estima una inversión total —pública y privada— mayor a S/180.000 millones, de los cuales el 28% ya cuenta con financiamiento asegurado.

El estudio, elaborado por CAF, identifica 27 segmentos productivos con alto potencial para instalarse en el corredor, desde agroindustria y pesca hasta industria naval, automotriz, farmacéutica, metalmecánica y manufactura avanzada. La visión es pasar de un país exportador de materias primas a uno que genere valor agregado y servicios especializados.

Brechas de conectividad en el eje Chancay–Callao: las obras y riesgos que urgen atender

El informe advierte que el eje se encuentra en una fase crítica en la que es urgente cerrar las brechas de conectividad, especialmente entre Chancay y el Callao. También alerta que la especulación del suelo en el Norte Chico es “el enemigo esencial” del desarrollo planificado y que se requiere ordenar el territorio antes de que los precios y usos del suelo frenen el avance del proyecto.

El ministro de Transportes, Aldo Prieto, coincidió en esta urgencia y remarcó que si se busca que las ZEEP sean un motor industrial para generar empleo de calidad, se deben modernizar puertos, aeropuertos, carreteras, reforzar el cabotaje y completar proyectos ferroviarios como Lima–Barranca y Chancay–Pucallpa.

Los cinco ejes estratégicos de la hoja de ruta del eje Chancay–Callao

La hoja de ruta propone cinco ejes de intervención:

Infraestructura operativa , como mejoras viales, proyectos ferroviarios y modernización de astilleros.

, como mejoras viales, proyectos ferroviarios y modernización de astilleros. Áreas de actividad económica , con nuevos parques industriales y nodos logísticos.

, con nuevos parques industriales y nodos logísticos. Desarrollo territorial y social , con planificación urbana y programas de capacitación.

, con planificación urbana y programas de capacitación. Clima de negocios , incluyendo la implementación de la Ley de ZEEP y simplificación administrativa.

, incluyendo la implementación de la Ley de ZEEP y simplificación administrativa. Sistema de gobernanza, que articule al Estado, empresas y sociedad civil para garantizar continuidad.

Cómo el eje Chancay–Callao puede transformar la economía peruana

El ministro de la Producción, César Quispe, aseguró que el Perú está en posición de convertirse en una de las plataformas logísticas más eficientes del Pacífico Sur, lo que abre una oportunidad histórica para impulsar la industrialización del país.

Para reforzar la discusión, el foro contó con la participación de empresas portuarias, aeroportuarias, navieras y gremios empresariales, además de la presentación de un proyecto para crear un hub financiero en Chancay.