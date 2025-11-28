HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones 2026: APRA eligirá a su candidato presidencial en sus elecciones internas este domingo 30 de noviembre

Con la participación de 15 precandidatos, destacan figuras como Hernán Garrido-Lecca y Jorge del Castillo, quienes buscan liderar una fórmula presidencial rumbo a las elecciones de 2026.

El APRA definirá a su candidato presidencial este próximo 30 de noviembre
El APRA definirá a su candidato presidencial este próximo 30 de noviembre | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

Este domingo, el APRA celebrará sus elecciones internas con el objetivo de elegir a su candidato presidencial. Tras perder su inscripción en las elecciones de 2020, el partido de la estrella vuelve a un proceso electoral general seis años después. En esta ocasión, la contienda estará marcada por la participación de 15 precandidatos que se presentan como las principales figuras en esta nueva etapa.

Entre los aspirantes con mayor visibilidad se encuentran Hernán Garrido-Lecca, Jorge del Castillo y Enrique Valderrama. La lista de postulantes se completa con Jorge Velásquez Quesquén, Jorge Morales, Yamel Romero, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, Nery Juana Quiroz, Augusto Raúl Valqui, Margno Mendoza, Neptalí Ramírez, Emiliano Vargas, Rafael Zevallos, Jorge Risco y José Antonio Torres.

Hernán Garrido-Lecca y Jorge del Castillo entre los favoritos

Dos apristas con experiencia en el Poder Ejecutivo buscan encabezar un eventual gobierno: Hernán Garrido-Lecca, exministro de Salud y de Vivienda, y Jorge del Castillo, ex primer ministro. Ambos intentan liderar una fórmula presidencial de cara a las elecciones de 2026.

Garrido-Lecca se ha mostrado optimista respecto al proceso, asegurando que aspira a llegar a la Presidencia. En recientes declaraciones, ha orientado su propuesta política hacia los temas de salud y seguridad. En materia sanitaria, plantea la creación de un equipo técnico que permita agilizar la ejecución de proyectos paralizados. En cuanto al incremento de la delincuencia, sostuvo que “la criminología debe ser reforzada”.

"Mi pronóstico es que voy a ganar yo", dijo a este medio el exministro. Además, planteo destinar un fondo de S/ 12.500 millones para combatir la criminalidad que, según explicó, irían destinados a la capacitación policial y el apoyo en inteligencia.

Por su parte, Jorge del Castillo también busca llegar al sillón presidencial. El excongresista destaca su trayectoria política como su principal fortaleza. Meses atrás, declaró a La República que “la consolidación del partido como una organización tradicional y su posicionamiento en el statu quo han generado un viraje hacia lo que ‘funciona’, como la hegemonía del libre mercado, incluso rozando el conservadurismo. Un ejemplo claro es el distanciamiento de la Constitución del 79, pese a ser uno de los legados políticos más importantes del partido”.

Garrido-Lecca va acompañado en su plancha presidencial por Omar Quesada, expresidente regional de Ayacucho, y Olga Cribilleros. En el caso de Del Castillo, su fórmula incluye al excongresista Mauricio Mulder como primer vicepresidente y a Belén García como segunda vicepresidenta.

Enrique Valderrama podría dar la sorpresa

Más allá de los nombres tradicionales, también destaca la candidatura de Enrique Valderrama. El abogado de 37 años ha iniciado su campaña llamando a la renovación del partido. Sostiene que es necesario reemplazar a los cuadros históricos por nuevas figuras para marcar un rumbo distinto.

“Considero que en las bases del partido hay una tendencia mayoritaria a favor del cambio. Aquellos compañeros que han tenido la oportunidad de representar al partido en el Legislativo o en el Ejecutivo son vistos por la militancia como figuras que deben acompañar el proceso del 2026, pero no necesariamente desde las primeras posiciones, sino más bien como consejeros, brindando soporte técnico”, afirmó Valderrama a este medio meses atrás.

Valderrama postula junto a María Valdivia y Lucio Vásquez como primera y segundo vicepresidente, respectivamente.

