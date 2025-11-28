Mario Vizcarra legalizaría la cocaína, a favor del aborto y la comunidad LGBTI

Mario Vizcarra se mostró a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Foto: composición LR

Mario Vizcarra afirmó que estaría dispuesto a legalizar la cocaína, respaldar el derecho al aborto en cualquier circunstancia y defender las libertades civiles de la comunidad LGBTI. El precandidato presidencial presentó estas posiciones durante una entrevista en el programa 'La verdad a fondo', conducido por Pedro Salinas.

Vizcarra sostuvo que la legalización de ciertas drogas forma parte de un enfoque estatal moderno. Señaló que la marihuana y otras sustancias no representarían un riesgo tan elevado como su prohibición sugiere. Incluso aseguró que “legalizaría la cocaína” como parte de una estrategia para reducir la violencia vinculada al narcotráfico. Según dijo, Perú mantiene una sensibilidad excesiva frente a este debate por influencia de sectores ultramoralistas.

En materia de aborto, Vizcarra fue enfático al defender que la decisión debe recaer exclusivamente en la mujer. Subrayó que esta autonomía debe extenderse a todos los escenarios, incluidos los embarazos producto de violación. Calificó su postura como personal, pero insistió en que el Estado no puede intervenir en una decisión que considera íntima y vinculada a los derechos fundamentales.

Sobre la comunidad LGBTI, el excandidato expresó que no entiende por qué algunos grupos buscan interferir en la vida privada de las personas. Criticó los recientes intentos legislativos para restringir derechos o limitar expresiones de identidad. Planteó que la función del Estado es garantizar igualdad, no imponer criterios morales que respondan a intereses particulares.

Vizcarra insistió en que sus planteamientos no buscan generar confrontación, sino promover una discusión abierta. Indicó que Perú necesita un liderazgo capaz de replantear sus políticas sobre drogas, derechos reproductivos y libertades civiles. Y reafirmó que apuesta por un Estado laico y respetuoso de las decisiones individuales.