Registrate en nuestro boletin

Martín Vizcarra cumplirá sentencia de 14 años en el penal de Barbadillo: así fue su traslado

El exmandatario es escoltado por la PNP en su traslado al penal ubicado en Chorrillos. El expresidente Martín Vizcarra estará recluido hasta 2039 por haber sido hallado culpable por el delito de cohecho (soborno) cuando fue gobernador regional de Moquegua.

Martín Vizcarra salió de la carceleta del Poder Judicial en horas de la noche del miércoles 26 de noviembre. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra salió de la carceleta del Poder Judicial en horas de la noche del miércoles 26 de noviembre. Foto: Composición/LR

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, cumplirá su sentencia de 14 años en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Chorrillos. El exmandatario estará recluido en el penal exclusivo para exjefes de Estado hasta noviembre del 2039, tras haber sido hallado culpable del delito de cohecho (soborno).

Vizcarra Cornejo fue trasladado en una Minivan blanca del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y estuvo resguardado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en motocicletas, denominadas "liebres".

Jueza concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

El exjefe de Estado se dirige a este centro penitenciario luego de haber pasado por el médico legista en la sede del Poder Judicial en el distrito de La Victoria para pasar los exámenes correspondientes y ser clasificado por el INPE para ser ubicada en una cárcel.

Este centro penitenciario ya alberga a tres expresidentes: Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala. Diseñado originalmente para alojar a dos internos, con la llegada de Vizcarra, la prisión alcanza una ocupación del 200%.

Mario Vizcarra, tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El exmandatario Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de recibir sobornos relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional.

Durante la lectura de la sentencia, este miércoles 26 de noviembre, la jueza Fernanda Ayasta Nassif determinó que Vizcarra Cornejo aceptó coimas en ambas obras. La pena se estableció sumando las condenas de 6 y 8 años correspondientes a cada caso.

El tribunal determinó que, aunque Vizcarra participó activamente en las audiencias, debido al alto cargo que ocupó durante el período en que se produjeron los sobornos y la gravedad de los delitos imputados, su condena debe ser efectiva y ejecutarse de inmediato.

Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

Mediante su cuenta en X (anteriormente Twitter), el exmandatario Martín Vizcarra emitió sus primeras declaraciones tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva por recibir sobornos relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Vizcarra afirmó que la sentencia tiene connotaciones políticas y delegó su proyecto político a su hermano, Mario Vizcarra, quien ha sido seleccionado como candidato presidencial de Perú Primero.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", expresó.

Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, fue sentenciado a 14 años de cárcel y así reaccionó la prensa internacional

Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, fue sentenciado a 14 años de cárcel y así reaccionó la prensa internacional

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Mario Vizcarra tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

Mario Vizcarra tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Defensor del Pueblo pide al TC liberar a Daniel Urresti, condenado por crimen del periodista Bustíos

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra EN VIVO: Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Congreso incorpora cambios a la autógrafa de la Ley 31557 tras observaciones del Ejecutivo

Congreso incorpora cambios a la autógrafa de la Ley 31557 tras observaciones del Ejecutivo

Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

Contralor: Fiscalía y Procuraduría Anticorrupción deben intervenir en compras del Mininter

Juliana Oxenford: "Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él"

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juliana Oxenford: "Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él"

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

