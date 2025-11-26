Martín Vizcarra cumplirá sentencia de 14 años en el penal de Barbadillo: así fue su traslado

Martín Vizcarra salió de la carceleta del Poder Judicial en horas de la noche del miércoles 26 de noviembre. Foto: Composición/LR

Martín Vizcarra salió de la carceleta del Poder Judicial en horas de la noche del miércoles 26 de noviembre. Foto: Composición/LR

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, cumplirá su sentencia de 14 años en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Chorrillos. El exmandatario estará recluido en el penal exclusivo para exjefes de Estado hasta noviembre del 2039, tras haber sido hallado culpable del delito de cohecho (soborno).

Vizcarra Cornejo fue trasladado en una Minivan blanca del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y estuvo resguardado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en motocicletas, denominadas "liebres".

El exjefe de Estado se dirige a este centro penitenciario luego de haber pasado por el médico legista en la sede del Poder Judicial en el distrito de La Victoria para pasar los exámenes correspondientes y ser clasificado por el INPE para ser ubicada en una cárcel.

Este centro penitenciario ya alberga a tres expresidentes: Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala. Diseñado originalmente para alojar a dos internos, con la llegada de Vizcarra, la prisión alcanza una ocupación del 200%.

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El exmandatario Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de recibir sobornos relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua durante su gestión como gobernador regional.

Durante la lectura de la sentencia, este miércoles 26 de noviembre, la jueza Fernanda Ayasta Nassif determinó que Vizcarra Cornejo aceptó coimas en ambas obras. La pena se estableció sumando las condenas de 6 y 8 años correspondientes a cada caso.

El tribunal determinó que, aunque Vizcarra participó activamente en las audiencias, debido al alto cargo que ocupó durante el período en que se produjeron los sobornos y la gravedad de los delitos imputados, su condena debe ser efectiva y ejecutarse de inmediato.

Martín Vizcarra se pronuncia tras ser sentenciado a 14 años de prisión: "No es justicia, es venganza"

Mediante su cuenta en X (anteriormente Twitter), el exmandatario Martín Vizcarra emitió sus primeras declaraciones tras ser condenado a 14 años de prisión efectiva por recibir sobornos relacionados con los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Vizcarra afirmó que la sentencia tiene connotaciones políticas y delegó su proyecto político a su hermano, Mario Vizcarra, quien ha sido seleccionado como candidato presidencial de Perú Primero.

"Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo", expresó.