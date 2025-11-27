Poder Judicial sentencia a Betssy Chávez a 11 años y a Aníbal Torres a 6 años por intento de golpe de Estado

Anibal Torres y Betssy Chávez fueron sentenciados como coautores del delito de conspiración | Composición: LR.

No solo Pedro Castillo irá a prisión. Betssy Chávez y Aníbal Torres, ambos ex primeros ministros durante la gestión de Castillo, serán sentenciados por el intento de golpe de Estado. En el caso de Chávez, el juzgado determinó una pena de 11 años, 5 meses y 15 días, mientras que Torres cumplirá 6 años y 8 meses tras las rejas. Ambos fueron señalados por el Poder Judicial como coautores del delito de conspiración. En el caso de Torres, la pena es menor debido a su avanzada edad.

