Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio
A pocas horas de que la Corte Suprema lea su sentencia por el fallido golpe de Estado de 2022, Pedro Castillo presentó una solicitud de nulidad absoluta del proceso. El exmandatario acusa vulneración del juez natural, parcialidad manifiesta y adelantamiento de opinión por parte de los magistrados.
El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la nulidad absoluta del proceso en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, así como la inhibición de tres magistrados a quienes acusa de vulnerar su derecho al juez natural y actuar con “parcialidad manifiesta”.
Pedido de nulidad.
Noticia en desarrollo...