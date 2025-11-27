Pedro Castillo intenta frenar la lectura de su sentencia con pedido de nulidad del juicio

El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la nulidad absoluta del proceso en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, así como la inhibición de tres magistrados a quienes acusa de vulnerar su derecho al juez natural y actuar con “parcialidad manifiesta”.

Pedido de nulidad.

Noticia en desarrollo...