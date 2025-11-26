HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Luna y su curiosa respuesta al ser mencionado en el Congreso por el abogado de Pedro Castillo: ''No sé si sentirme ofendido o halagado''

Jorge Luna, popular creador de contenido peruano, expresó su sorpresa tras ser mencionado en el Congreso por el abogado del expresidente Pedro Castillo.

Jorge Luna se pronunció luego de ser mencionado en el Congreso por el abogado de Pedro Castillo.
Jorge Luna, uno de los creadores de contenido más conocidos del Perú, utilizó su cuenta personal de Instagram para responder a la mención que le hizo el abogado del expresidente Pedro Castillo, Carlos Torres Caro, quien protagonizó un fuerte cruce de palabras con varios parlamentarios antes de ser expulsado.

Horas después de la polémica, el compañero de Ricardo Mendoza en el programa ‘Hablando huevadas’ reaccionó de forma inesperada y, fiel a su estilo sarcástico y humorístico, se pronunció sobre el tema.

La respuesta de Jorge Luna tras ser mencionado por el abogado de Pedro Castillo en el Congreso

Durante un video grabado para su historia de Instagram, el influencer Jorge Luna evidenció su molestia por la mención que le hizo el abogado de Pedro Castillo, quien lo comparó con los parlamentarios que integran la bancada, durante su intervención en el Congreso. Sin embargo, al compartir su mensaje, sus seguidores reaccionaron de forma diversa, tomándose el episodio con humor y burlándose de lo ocurrido en el hemiciclo.

''Oye, después de navegar un poquito por las redes sociales, haciendo un trabajo de investigación, me he dado cuenta de lo grande que fue lo que pasó en el Congreso ayer. Nos mencionaron, una locura realmente. No sé si sentirme ofendido o halagado. Me han comparado con esas ineptos...'', declaró.

A pesar del tono irónico con el que se expresó Jorge Luna, su compañero Ricardo Mendoza no se ha pronunciado hasta el momento sobre la mención que se le hizo en el Congreso.

¿Qué dijo Carlos Torres Caro durante su discurso en el Congreso?

Carlos Torres Caro, abogado del exmandatario Pedro Castillo, se convirtió en protagonista durante el debate sobre la posible inhabilitación por diez años del expresidente, investigado por el intento de golpe de Estado durante su gestión. En su intervención, el letrado elevó el tono y lanzó duras expresiones contra los congresistas, a quienes comparó con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Rápidamente, sus palabras generaron indignación en la Mesa Directiva, lo que derivó en un inevitable enfrentamiento verbal.

''Hay peruanos de abajo, así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Ustedes saben cómo lo han llenado? ¡Hablando las mismas huevadas que ustedes!, exclamó el abogado de Pedro Castillo.

