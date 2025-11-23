HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
Política

José Jerí se posiciona a favor de la unión civil y en contra del aborto: "Tengo una base religiosa"

Aunque anunció que está a favor de la unión civil, Jerí aseguró que también está en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

José Jerí se posiciona a favor de la unión civil | Foto: composición LR
José Jerí se posiciona a favor de la unión civil | Foto: composición LR

Cercano al conservadurismo. El presidente José Jerí se mostró a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo y en contra del aborto durante una reciente entrevista en el programa El valor de la verdad. Jerí señaló que recibió una formación basada en principios religiosos y se definió como una persona “a favor del concebido”. Aseguró que, salvo en contadas excepciones —sin detallar cuáles—, no estaría a favor de la interrupción del embarazo.

“Hay excepcionalidades muy puntuales que pueden considerarse para reflexionar. Pero yo defiendo la vida del concebido, del que está por nacer. (…) Yo respeto mucho la elección de cada persona respecto a su sexualidad. En algún momento he dicho y sustentado que estoy a favor de la unión civil. Tengo una base religiosa, pero no puedo ser ajeno a cómo las personas quieren expresar sus afectos”, indicó el presidente.

PUEDES VER: Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

A pesar de su respaldo a la unión civil, Jerí también reveló que no apoyaría el derecho de las parejas homosexuales a adoptar. El representante de Somos Perú afirmó que, bajo su concepción, el interés del niño debe primar, insinuando que este se vería afectado si un menor fuera adoptado por una pareja del mismo sexo.

“Hay también excesos que podrían generar temores. Por ejemplo, la relación con los niños que pudiesen adoptar. Existía la posibilidad de que, si se aprobaba una medida de este tipo, se autorizaran otras adicionales. Yo le dije a Alejandro Cavero que estoy de acuerdo en que las personas tienen ese derecho —la unión civil— si así lo consideran, pero también dejo claro que no apoyaría que puedan adoptar”, sostuvo Jerí.

PUEDES VER: Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

