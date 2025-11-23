José Jerí se posiciona a favor de la unión civil y en contra del aborto: "Tengo una base religiosa"

Cercano al conservadurismo. El presidente José Jerí se mostró a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo y en contra del aborto durante una reciente entrevista en el programa El valor de la verdad. Jerí señaló que recibió una formación basada en principios religiosos y se definió como una persona “a favor del concebido”. Aseguró que, salvo en contadas excepciones —sin detallar cuáles—, no estaría a favor de la interrupción del embarazo.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

“Hay excepcionalidades muy puntuales que pueden considerarse para reflexionar. Pero yo defiendo la vida del concebido, del que está por nacer. (…) Yo respeto mucho la elección de cada persona respecto a su sexualidad. En algún momento he dicho y sustentado que estoy a favor de la unión civil. Tengo una base religiosa, pero no puedo ser ajeno a cómo las personas quieren expresar sus afectos”, indicó el presidente.

TE RECOMENDAMOS PNP SIGUE BAJO LA MIRA: HABRÍAN FACILITADO FUGA DE ÓSCAR ACUÑA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Óscar Acuña recibió una llamada que alertó su detención cuando estaba en un local de APP

A pesar de su respaldo a la unión civil, Jerí también reveló que no apoyaría el derecho de las parejas homosexuales a adoptar. El representante de Somos Perú afirmó que, bajo su concepción, el interés del niño debe primar, insinuando que este se vería afectado si un menor fuera adoptado por una pareja del mismo sexo.

“Hay también excesos que podrían generar temores. Por ejemplo, la relación con los niños que pudiesen adoptar. Existía la posibilidad de que, si se aprobaba una medida de este tipo, se autorizaran otras adicionales. Yo le dije a Alejandro Cavero que estoy de acuerdo en que las personas tienen ese derecho —la unión civil— si así lo consideran, pero también dejo claro que no apoyaría que puedan adoptar”, sostuvo Jerí.