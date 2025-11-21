Ucayali: Policías cobraban S/ 3.000 a mineros ilegales por cada draga en río Aguaytía

Los casos son cada vez más frecuentes y variados. Malos agentes de la Policía Nacional del Perú son capturados por sus propios compañeros por distintos delitos. El caso más reciente, en lo que va de 2025, ocurrió la tarde del último miércoles cuando cuatro suboficiales fueron detenidos, en flagrancia, cobrando cupos nada menos que a mineros ilegales.

Estos uniformados en actividad que conformaron una estructura delictiva prestaban servicios en la comisaría rural de Curimaná, ubicada en Aguatía, en el distrito y provincia de Padre Abad, región Ucayalí.

El comisario de esta dependencia, teniente PNP Jair Eduardo Barreto Sotocami, logró escapar y, hasta el cierre de esa edición, se encontraba como no habido.

Los efectivos fueron sorprendidos a orillas del río Aguaytía, afluente del río Ucayali, a medio camino entre las ciudades Tingo María y Pucallpa, acusados de cobrar hasta S/ 3,000 a operadores de dragas ilegales a cambio de no informar a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (Fema) ni destruir sus equipos.

La denuncia había sido presentada por una testigo protegida, quien entregó imágenes del dinero presuntamente recibido por los agentes.

Los detenidos son suboficial de primera PNP Jhon Jairo Quinteros Vásquez, suboficial de segunda PNP Bryan Christoper Neyra Calderón, suboficial de tercera PNP Kimer Wicler Díaz Sánchez y el suboficial de tercera PNP Ángel Marina Pita. El teniente PNP Jair Barreto es sindicado como quien dirigía estas acciones.

Durante el operativo que contó con la participación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Gomer Santos Gutiérrez, se evidenció el acto de corrupción que se desarrolla en plena crisis institucional de credibilidad.

De acuerdo a la denuncia, por cada draga que funciona en el río Aguaytía venían cobrando 3 mil soles y, según las investigaciones, son más de 60 dragas las que vienen operando en esa zona de Ucayali.

La intervención fue ejecutada por agentes del Departamento de Anticorrupción de Ucayali.

Fuentes de la fiscalía revelaron que los cuatro suboficiales detenidos fueron sorprendidos en el momento preciso en que realizaban los cobros a los mineros ilegales e informales.

Según se informó, los detenidos pertenecían a un equipo especial que debía vigilar y controlar la actividad en esa zona minera de alta conflictividad ambiental y social.

El comisario habría abandonado la dependencia policial tras conocer la captura de sus subordinados.

Este nuevo escándalo golpea a la Policía Nacional en uno de sus momentos de mayor cuestionamiento a la institución.

El río Aguaytía, ubicado en el corazón de Ucayali, es una zona estratégica para el tránsito de personas y recursos, pero también ha sido señalada como un punto crítico por el avance de la minería ilegal y otras economías ilícitas como el narcotráfico, la tala y el tráfico de migrantes.

Algunos expertos en seguridad advierten sobre la urgencia de establecer mecanismos de supervisión externa, auditorías operativas y presencia permanente del Ministerio Público en zonas con alta incidencia de corrupción policial.