César Acuña y Alejandro Soto lideran fórmula presidencial de Alianza para el Progreso
La plancha presidencial de APP incluye como accesitarios a César Vásquez y Marisol Espinoza, figuras conocidas en la política peruana. Juan José Santiváñez, exministro, también busca el senado.
César Acuña postulará a la presidencia por tercera vez consecutiva. El exgobernador de La Libertad y exalcalde de Trujillo oficializó su candidatura por Alianza para el Progreso. En la plancha presidencial será acompañado por el expresidente del Congreso Alejandro Soto y Jessica Tumi en las respectivas vicepresidencias.
Según lo señalado por la Dirección Nacional Electoral (DINAE) del partido, la lista fue registrada para competir en las Elecciones Primarias ante las instancias electorales pertinentes, las cuales se desarrollarán bajo la modalidad de elección mediante delegados. Esto quiere decir que una serie de delegados, seleccionados por los militantes, serán quienes validen como oficial la lista liderada por Acuña.
Como accesitarios de la fórmula presidencial aparecen dos caras conocidas: César Vásquez y Marisol Espinoza. El primero fue ministro de Salud durante el Gobierno de Dina Boluarte. Por otro lado, Espinoza fue congresista entre el 2011 y el 2016 y también fue vicepresidente de Ollanta Humala durante su Gobierno en el mismo periodo.
La lista publicada por la militancia del partido acuñista incluye también los nombres de los candidatos para la cámara de Diputados y Senadores. En los últimos días, Juan José Santiváñez, señalado exministro del Interior y de Justicia durante la gestión de Dina Boluarte, oficializó su campaña para llegar al senado con APP. Sin embargo, su nombre todavía no aparece en esta primera lista socializada. Esto se debería a que el exministro participará como invitado y no será parte de la elección interna de la organización.
