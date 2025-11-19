HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Política

Rutas de Lima: Corte de New York autoriza al Perú indagar sobre el financiamiento de la concesión

La Municipalidad de Lima informó que se trata de una de las autorizaciones más amplias en la historia de Estados Unidos, que permitirá investigar sobre la concesión de Rutas de Lima.

Rutas de Lima sufre un nuevo revés luego de que el Poder Judicial ordenó suspender el cobro de peajes. Foto: Difusión.
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que la Corte Federal del Distrito del Sur de Nueva York autorizó al Estado peruano solicitar información sobre el estado financiero de Rutas de Lima en Estados Unidos. Esto incluye los detalles vinculados a su origen y financiamiento, de acuerdo a lo anunciado por la MML el último martes 18 de noviembre.

La institución edil asegura que se trata de una de las autorizaciones de discovery más amplias otorgadas en EE. UU. en un caso sobre presunta corrupción en una concesión. Es preciso resaltar que el término discovery se refiere a un conjunto de actos procesales que tiene como finalidad obtener información en medio de un proceso judicial.

Según el municipio, el mandato judicial americano permite el acceso a los registros bancarios y de compensación relacionados con Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, bancos internacionales, así como a la principal red de compensación interbancaria de Estados Unidos (sistema CHIPS) y al Banco de Reserva Federal de Nueva York.

Dicha información podrá ser obtenida a través de citaciones formales.

"La decisión permitirá reconstruir con precisión el flujo de fondos entre 2013 y 2016, periodos en la cual Odebrecht operaba su sistema de "operaciones estructuradas" y Brookfield adquirió la participación mayoritaria de Rutas de Lima", expresó la MML.

En esa misma línea, la MML afirmó que ninguna institución peruana había accedido anteriormente a la información financiera de este nivel dentro del sistema bancario estadounidense en el marco de una investigación anticorrupción.

"Esta decisión coloca a Lima en la vanguardia de la lucha global contra la corrupción y abre un camino efectivo para esclarecer la verdad sobre el origen de la concesión", resaltó el municipio y luego agregó que este acceso permitirá verificar de manera independiente la existencia o ausencia de pagos indebidos, transferencias sospechosas o movimientos financieros irregulares relacionados con el otorgamiento de la concesión o su transferencia posterior a Brookfield.

Por su parte, la Corte Federal argumentó su decisión en la urgencia generada por el inicio del juicio oral contra a exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y reconoció la legitimidad del interés público en acceder a la información bancaria clave dentro de los Estados Unidos.

