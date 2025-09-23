HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Política

Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

La exalcaldesa justificó los aportes como un medio para asegurar la "estabilidad jurídica" de los contratos.

Susana Villarán acepta que recibió dinero de empresas brasileñas. Foto: composición LR
Susana Villarán acepta que recibió dinero de empresas brasileñas. Foto: composición LR

Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, ha roto su silencio en un juicio que la involucra en un caso de corrupción relacionado con las empresas Odebrecht y OAS. En una declaración reciente, Villarán rechazó ser una persona corrupta, pero aceptó haber recibido una suma importante de dinero proveniente de las mencionadas empresas brasileñas durante sus campañas electorales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La exautoridad se defendió, alegando que, si bien aceptó los fondos, no fue consciente de que provenían de prácticas ilícitas vinculadas a sobornos y corrupción. Esta revelación la brindó horas antes de que inicie su juicio oral, donde el Ministerio Público ha solicitado una condena de 29 años de prisión en su contra, acusándola de colusión, lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

A lo largo del proceso, la exalcaldesa ha manifestado arrepentimiento por no haber revelado previamente los aportes de las constructoras, pidiendo perdón públicamente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía señalan que los aportes fueron utilizados para financiar su campaña electoral a cambio de favores políticos, algo que la exalcaldesa niega rotundamente.

PUEDES VER: JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

lr.pe

Susana Villarán confirma que recibió aportes de Odebrecht y OAS

Villarán rompió su silencio para confirmar que las empresas brasileñas aportaron dinero tanto para su campaña de revocatoria como para su posterior intento de reelección. Sin embargo, la exalcaldesa desmintió que la cifra recibida ascendiera a los once millones de dólares.

El argumento central de la exfuncionaria para justificar la recepción de los fondos es que no se trató de un acto de corrupción, ya que, según su versión, los aportes no estuvieron ligados a la entrega de ventajas indebidas o contratos. En lugar de ello, Villarán sostuvo que el objetivo de las empresas al financiar su campaña era simplemente garantizar la estabilidad jurídica de sus contratos ya existentes.

Pese a admitir que su silencio anterior "dañó la confianza de mucha gente", la exalcaldesa insiste en la transparencia de su gestión y en su inocencia respecto a los delitos que se le imputan. Villarán enfrenta serios cargos, incluyendo colusión, organización criminal y lavado de activos.

“Piden una prisión de 29 años por delitos que yo no he cometido. Ni colusión, no hay organización criminal y no hay lavado de activos. Entonces, vamos a probarlo en el juicio, vamos a confrontar y lo vamos a hacer con respeto a todos y públicamente”, exclamó la exautoridad edil.

Notas relacionadas
Juicio a Susana Villarán: Poder Judicial continuará la audiencia oral por los casos Odebrecht y OAS el 24 de septiembre

Juicio a Susana Villarán: Poder Judicial continuará la audiencia oral por los casos Odebrecht y OAS el 24 de septiembre

LEER MÁS
Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

LEER MÁS
Villarán se pronuncia tras inicio de su juicio por aportes de Odebrecht y OAS: "Hice lo que pensé que tenía que hacer"

Villarán se pronuncia tras inicio de su juicio por aportes de Odebrecht y OAS: "Hice lo que pensé que tenía que hacer"

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

César Hildebrandt sobre Keiko Fujimori: "Vive parasitariamente de los diezmos de congresistas"

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

LEER MÁS
Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

Dina Boluarte se victimiza en la ONU: "La ideología del odio se ha refugiado en informaciones falsas"

LEER MÁS
JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

LEER MÁS
Pedro Castillo sobre la marcha de la Generación Z: "Un saludo a la juventud frente a toda esta podredumbre que existe en el país"

Pedro Castillo sobre la marcha de la Generación Z: "Un saludo a la juventud frente a toda esta podredumbre que existe en el país"

LEER MÁS
Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a la ONP en Perú tienen aumento en su pensión al cumplir esta edad: beneficio para jubilados se da de forma automática y sin trámites

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Donald Trump designa oficialmente al movimiento 'Antifa' como una organización terrorista

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán EN VIVO: Poder Judicial inicia juicio oral por los casos Odebrecht y OAS

Susana Villarán asegura que sus ingresos mensuales oscilan entre los S/5.000 y que actualmente es pensionista

Tomás Gálvez: Vengo de la muerte a trabajar por recuperar la fiscalía, nada me asusta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota