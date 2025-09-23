Susana Villarán acepta haber recibido dinero de Odebrecht: "Sí fue una suma importante"

Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, ha roto su silencio en un juicio que la involucra en un caso de corrupción relacionado con las empresas Odebrecht y OAS. En una declaración reciente, Villarán rechazó ser una persona corrupta, pero aceptó haber recibido una suma importante de dinero proveniente de las mencionadas empresas brasileñas durante sus campañas electorales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La exautoridad se defendió, alegando que, si bien aceptó los fondos, no fue consciente de que provenían de prácticas ilícitas vinculadas a sobornos y corrupción. Esta revelación la brindó horas antes de que inicie su juicio oral, donde el Ministerio Público ha solicitado una condena de 29 años de prisión en su contra, acusándola de colusión, lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

A lo largo del proceso, la exalcaldesa ha manifestado arrepentimiento por no haber revelado previamente los aportes de las constructoras, pidiendo perdón públicamente. Las pruebas presentadas por la Fiscalía señalan que los aportes fueron utilizados para financiar su campaña electoral a cambio de favores políticos, algo que la exalcaldesa niega rotundamente.

PUEDES VER: JEE Lima Centro resuelve que Rafael López Aliaga violó la neutralidad electoral en más de una oportunidad

Susana Villarán confirma que recibió aportes de Odebrecht y OAS

Villarán rompió su silencio para confirmar que las empresas brasileñas aportaron dinero tanto para su campaña de revocatoria como para su posterior intento de reelección. Sin embargo, la exalcaldesa desmintió que la cifra recibida ascendiera a los once millones de dólares.

El argumento central de la exfuncionaria para justificar la recepción de los fondos es que no se trató de un acto de corrupción, ya que, según su versión, los aportes no estuvieron ligados a la entrega de ventajas indebidas o contratos. En lugar de ello, Villarán sostuvo que el objetivo de las empresas al financiar su campaña era simplemente garantizar la estabilidad jurídica de sus contratos ya existentes.

Pese a admitir que su silencio anterior "dañó la confianza de mucha gente", la exalcaldesa insiste en la transparencia de su gestión y en su inocencia respecto a los delitos que se le imputan. Villarán enfrenta serios cargos, incluyendo colusión, organización criminal y lavado de activos.

“Piden una prisión de 29 años por delitos que yo no he cometido. Ni colusión, no hay organización criminal y no hay lavado de activos. Entonces, vamos a probarlo en el juicio, vamos a confrontar y lo vamos a hacer con respeto a todos y públicamente”, exclamó la exautoridad edil.