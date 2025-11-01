Rutas de Lima volverá a cobrar peajes desde este 2 de noviembre en la Panamericana Sur

Rutas de Lima informó que reanudará el cobro de peajes en la Panamericana Sur a partir de la medianoche de este domingo 2 de noviembre. La medida aplica para las estaciones de Villa y Punta Negra, que habían suspendido el servicio luego de una orden judicial emitida días atrás. Según la concesionaria, la apelación presentada contra dicha sentencia suspende sus efectos hasta que el proceso tenga una resolución final.

En un comunicado, la empresa precisó que su decisión se basa en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional, que dispone que toda sentencia apelada queda sin efecto mientras no sea firme. Por ello, indicó que está legalmente facultada para reiniciar la recaudación de los peajes en el tramo sur de la concesión.

Comunicado de Rutas de Lima. Foto: La República

Rutas de Lima también señaló que la suspensión temporal se adoptó de manera preventiva, “en resguardo de la seguridad de sus trabajadores y usuarios”. En su pronunciamiento, la empresa acusó a la Municipalidad de Lima y a algunos representantes políticos de fomentar “agitación social” en las zonas de cobro, al promover protestas en contra de la concesión.

La concesionaria advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales ante los actos que considere arbitrarios por parte del Estado. En la misma línea, exhortó a las autoridades a respetar los contratos vigentes y el marco jurídico que regula la operación de los peajes en la capital.

Poder Judicial ordenó suspender cobro de peajes de Rutas de Lima

El Poder Judicial ordenó, el pasado 29 de octubre, a la compañía Rutas de Lima S.A.C. suspender de inmediato el cobro de peajes en las estaciones de Villa y Punta Negra, ubicadas en la Panamericana Sur, mientras se resuelve el proceso judicial en curso. La resolución incluyó sanciones económicas en caso de incumplimiento.

La decisión se fundamentó en un precedente del Tribunal Constitucional que determinó que la ausencia de vías alternas adecuadas para los usuarios vulnera el derecho al libre tránsito. En la nueva medida también se cuestionó que el cobro se mantuviera pese a esa problemática.

La Municipalidad de Santa María del Mar —gestora de la demanda— aplaudió el fallo y señaló que esta decisión representa un avance en la defensa de los ciudadanos. Por su parte, Rutas de Lima calificó la resolución como arbitraria y advirtió que estudia acciones legales frente al Estado.

Rutas de Lima enfrenta una larga disputa con la Municipalidad de Lima

La controversia entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se arrastra desde hace varios años, principalmente por el cuestionamiento a las condiciones del contrato de concesión firmado durante gestiones anteriores. El municipio ha impulsado varias acciones judiciales para suspender el cobro de peajes en distintos puntos de la Panamericana Sur y de la Panamericana Norte.

El reciente fallo del Poder Judicial que ordenó detener el cobro en Villa y Punta Negra fue promovido por la Procuraduría de la MML. Sin embargo, la concesionaria apeló la decisión, lo que —de acuerdo con la legislación vigente— detiene la ejecución de la medida hasta que exista una resolución definitiva de una instancia superior.