Senado de EE.UU. aprueba ley para publicar archivos de caso Epstein
Política

Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: ¿qué congresistas votaron a favor?

La votación alcanzó 17 votos a favor, tres en contra y una abstención. La decisión se tomó durante una sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JJP-VP-BM). 

Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. Foto: Congreso
Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. Foto: Congreso

Congresistas de Fuerza Popular y sus bancadas aliadas fueron quienes votaron a favor de la ampliación del Reinfo hasta el hasta el 31 de diciembre de 2027. La votación alcanzó 17 votos a favor, tres en contra y una abstención. La decisión se tomó durante una sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JJP-VP-BM).

Los parlamentarios que votaron a favor fueron: Víctor Cutipa, José Arriola, Guido Bellido, Pasión Dávila, Paul Gutiérrez, Patricia Juárez , Arturo Alegría, Elizabeth Medina, Esdras Medina, Jorge Montoya, Segundo Quiroz, César Revilla, Eduardo Salhuana, Roberto Sánchez, Rosío Torres, Héctor Valer y Miguel Ángel Ciccia.

Se opusieron Diana Gonzáles de Avanza País, Carlos Alva de Acción Popular y Ruth Luque del Bloque Democrático Popular. Mientras que abstención vino por Wilson Soto de Acción Popular.

Los 17 congresistas que votaron a favor de la ampliación del Reinfo

CongresistasBancada
1. Víctor Cutipa Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial
2. Roberto Sánchez PalominoJuntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial
3. José Arriola TuerosPodemos Perú
4. Guido Bellido Podemos Perú
5. Miguel Ángel CicciaRenovación Popular
6. Jorge Montoya ManriqueRenovación Popular
7. Esdras Medina Minaya Renovación Popular
8. César Revilla Villanueva Fuerza Popular
9. Arturo Alegría Fuerza Popular
10. Patricia Juárez GallegosFuerza Popular
11. Paul Gutiérrez TiconaSomos Perú
12. Héctor Valer PintoSomos Perú
13. Elizabeth Medina Hermosilla Somos Perú
14. Eduardo SalhuanaAlianza Para el Progreso
15. Rosío Torres SalinasAlianza Para el Progreso
16. Segundo Quiroz BarbozaAlianza Para el Progreso
17. Pasión DávilaBancada Socialista

Debate

La congresista Diana González (Avanza País) planteó una cuestión previa para que se votaran por separado las dos disposiciones complementarias transitorias vinculadas al posible retorno de los 50 mil Reinfos excluidos y a la continuidad de sus procedimientos administrativos. Al justificar su pedido, presentó datos tributarios y remarcó que “no es cierto que la mayoría de esos cincuenta mil excluidos estuviera trabajando y pagando impuestos”, afirmando que la recaudación incluso aumentó después de la depuración del registro.

Asimismo, alertó sobre la venta de Reinfos en redes sociales y criticó que se pretenda reincorporar a titulares que, según señaló, “ya no son mineros informales, sino ilegales”. Finalmente, su cuestión previa fue desestimada con 8 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

PUEDES VER: Carlincatura expone cómo el Congreso mantiene a flote la minería ilegal con la ampliación del REINFO

lr.pe

Sobre esto, de acuerdo con la fujimorista Patricia Juárez, la medida no alcanzará a quienes tengan una sentencia definitiva por minería ilegal, lavado de dinero o trata de personas, ni a aquellos que hayan sido penalizados por efectuar actividades mineras ilícitas en zonas no permitidas.

Tampoco debe aplicarse a quienes desarrollan actividades mineras en zonas no permitidas, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación y cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, humedales, quebradas, manantiales, glaciares, cauces y riberas, entre otros), indicó Juárez.

