Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027: ¿qué congresistas votaron a favor?

Ampliación del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2027. Foto: Congreso

Congresistas de Fuerza Popular y sus bancadas aliadas fueron quienes votaron a favor de la ampliación del Reinfo hasta el hasta el 31 de diciembre de 2027. La votación alcanzó 17 votos a favor, tres en contra y una abstención. La decisión se tomó durante una sesión de la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JJP-VP-BM).

Los parlamentarios que votaron a favor fueron: Víctor Cutipa, José Arriola, Guido Bellido, Pasión Dávila, Paul Gutiérrez, Patricia Juárez , Arturo Alegría, Elizabeth Medina, Esdras Medina, Jorge Montoya, Segundo Quiroz, César Revilla, Eduardo Salhuana, Roberto Sánchez, Rosío Torres, Héctor Valer y Miguel Ángel Ciccia.

Se opusieron Diana Gonzáles de Avanza País, Carlos Alva de Acción Popular y Ruth Luque del Bloque Democrático Popular. Mientras que abstención vino por Wilson Soto de Acción Popular.

Congresistas Bancada 1. Víctor Cutipa Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial 2. Roberto Sánchez Palomino Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Bloque Magisterial 3. José Arriola Tueros Podemos Perú 4. Guido Bellido Podemos Perú 5. Miguel Ángel Ciccia Renovación Popular 6. Jorge Montoya Manrique Renovación Popular 7. Esdras Medina Minaya Renovación Popular 8. César Revilla Villanueva Fuerza Popular 9. Arturo Alegría Fuerza Popular 10. Patricia Juárez Gallegos Fuerza Popular 11. Paul Gutiérrez Ticona Somos Perú 12. Héctor Valer Pinto Somos Perú 13. Elizabeth Medina Hermosilla Somos Perú 14. Eduardo Salhuana Alianza Para el Progreso 15. Rosío Torres Salinas Alianza Para el Progreso 16. Segundo Quiroz Barboza Alianza Para el Progreso 17. Pasión Dávila Bancada Socialista

Debate

La congresista Diana González (Avanza País) planteó una cuestión previa para que se votaran por separado las dos disposiciones complementarias transitorias vinculadas al posible retorno de los 50 mil Reinfos excluidos y a la continuidad de sus procedimientos administrativos. Al justificar su pedido, presentó datos tributarios y remarcó que “no es cierto que la mayoría de esos cincuenta mil excluidos estuviera trabajando y pagando impuestos”, afirmando que la recaudación incluso aumentó después de la depuración del registro.

Asimismo, alertó sobre la venta de Reinfos en redes sociales y criticó que se pretenda reincorporar a titulares que, según señaló, “ya no son mineros informales, sino ilegales”. Finalmente, su cuestión previa fue desestimada con 8 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.

Sobre esto, de acuerdo con la fujimorista Patricia Juárez, la medida no alcanzará a quienes tengan una sentencia definitiva por minería ilegal, lavado de dinero o trata de personas, ni a aquellos que hayan sido penalizados por efectuar actividades mineras ilícitas en zonas no permitidas.

Tampoco debe aplicarse a quienes desarrollan actividades mineras en zonas no permitidas, tales como zonas arqueológicas, áreas naturales protegidas, reservas indígenas, reservas territoriales en proceso de adecuación y cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, humedales, quebradas, manantiales, glaciares, cauces y riberas, entre otros), indicó Juárez.