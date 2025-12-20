HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Gobierno oficializa ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

La ampliación mantiene la restricción de derechos y la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú.

El estado de emergencia en Lima y Callao no ha logrado frenar la violencia, con 53 homicidios reportados entre el 22 de octubre y el 18 de noviembre, según SINADEF.
El estado de emergencia en Lima y Callao no ha logrado frenar la violencia, con 53 homicidios reportados entre el 22 de octubre y el 18 de noviembre, según SINADEF. | Composición LR

El Gobierno oficializó aprobó el Decreto Supremo n. 140-2025-PC con la finalidad de ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por un periodo adicional de 30 días, como parte de su estrategia frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La medida prolonga la restricción de derechos constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, además del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú (PNP).

TE RECOMENDAMOS

ELECCIONES Y CONTINÚA PERSECUCIÓN PARLAMENTARIA |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Prorrogar por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 21 de diciembre de 2025, el Estado de Emergencia declarado en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia", se lee en el Decreto Supremo.

"La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", agregan.

Pese a esto, según el Mapa del Delito del Ministerio del Interior, de enero a octubre de 2025 se han consumado 222 730 casos de robos, extorsiones, amenazas, homicidios y otros delitos, cifra que acerca al país a un cuarto de millón de delitos en el año.

Notas relacionadas
Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

LEER MÁS
Atentados extorsivos en transporte dejan 73 muertos en Lima y Callao en lo que va del 2025

Atentados extorsivos en transporte dejan 73 muertos en Lima y Callao en lo que va del 2025

LEER MÁS
Estado de emergencia fallido: asesinan a exintegrante de Los Pulpos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí

Estado de emergencia fallido: asesinan a exintegrante de Los Pulpos a dos cuadras de la casa del presidente José Jerí

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

Tomás Galvez confirma que ya tomó la decisión de eliminar a los equipos especiales de la Fiscalía

LEER MÁS
Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

LEER MÁS
Cómo la marihuana ‘creepy’ transita de Colombia hasta Perú y Chile

Cómo la marihuana ‘creepy’ transita de Colombia hasta Perú y Chile

LEER MÁS
Minería ilegal que involucra al Tren de Aragua y las Farc se usa en campañas electorales

Minería ilegal que involucra al Tren de Aragua y las Farc se usa en campañas electorales

LEER MÁS
Elecciones 2026: 29 partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral del JNE

Elecciones 2026: 29 partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral del JNE

LEER MÁS
Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Peruana Kelin Rivera fue eliminada del Miss Cosmo 2025: conoce a las 10 candidatas que siguen en competencia

Rusia se une a las negociaciones que mantienen Estados Unidos y Ucrania para establecer un acuerdo de paz

José Domingo Pérez no pidió 35 años de cárcel para Keiko Fujimori en medio de evaluación para archivar Caso Cócteles

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tribunal Constitucional rechaza hábeas corpus de Pedro Castillo y ratifica su permanencia en prisión

Caso Ciro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular orden de detención preliminar en su contra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025