Gobierno oficializa ampliación del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

El estado de emergencia en Lima y Callao no ha logrado frenar la violencia, con 53 homicidios reportados entre el 22 de octubre y el 18 de noviembre, según SINADEF. | Composición LR

El Gobierno oficializó aprobó el Decreto Supremo n. 140-2025-PC con la finalidad de ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por un periodo adicional de 30 días, como parte de su estrategia frente al incremento de la inseguridad ciudadana.

La medida prolonga la restricción de derechos constitucionales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, además del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú (PNP).

"Prorrogar por el término de treinta (30) días calendario, a partir del 21 de diciembre de 2025, el Estado de Emergencia declarado en Lima Metropolitana del departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia", se lee en el Decreto Supremo.

"La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos", agregan.

Pese a esto, según el Mapa del Delito del Ministerio del Interior, de enero a octubre de 2025 se han consumado 222 730 casos de robos, extorsiones, amenazas, homicidios y otros delitos, cifra que acerca al país a un cuarto de millón de delitos en el año.