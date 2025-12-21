HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Congresistas de Acción Popular no podrán reelegirse: Plenario no dará permiso para que postulen con otros partidos

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, informó que el plenario del partido acordó no darle permiso a los militantes del partido para que postulen con otras agrupaciones en las Elecciones 2026. El plazo para inscribirse en la lista de otros partidos vence este 23 de diciembre.

Ocho congresistas buscaban reelegirse en 2026 para el Congreso bicameral. Foto: Composición/LR
Ocho congresistas buscaban reelegirse en 2026 para el Congreso bicameral. Foto: Composición/LR

El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, informó que el plenario del partido político acordó no otorgar permiso a los militantes de la agrupación que pretendan postular con otro partido como diputados, senadores y parlamentarios andinos en las Elecciones 2026.

La decisión también alcanza a los actuales 8 congresistas que buscaban la reelección con el partido de la lampa: María del Carmen Alva, Carlos Alva Rojas, Luis Aragón, Silvia Monteza Facho, Juan Carlos Mori, Hilda Portero López, Wilson Soto y Elvis Vergara, quien postulaban para senadores y diputados.

De acuerdo con la legislación peruana, si algún afiliado de Acción Popular tiene intenciones de participar de los comicios electorales contra otra agrupación política, primero deberá solicitar al propio partido. Si la dirigencia del partido fundado por Belaúnde Terry accede, tendrían carta libre para ser candidatos del Congreso Bicameral y Parlamento Andino. Sin embargo, este no es el caso tras el anuncio de Chávez.

El plazo para poder ser inscritos por otro partido político a través de una invitación vence este 23 de diciembre, día fijado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la presentación de la lista de candidatos.

Julio Chávez se pronuncia tras plenario de Acción Popular: "La responsable directa es la señora Cinthia Pajuelo"

Por otro lado, Chávez indicó que Cinthia Pajuelo, quien anteriormente presidió el comité electoral de Acción Popular, es la “responsable directa material” de las irregularidades encontradas en la elección de delegados. Señaló que se produjo un "cambiazo" que permitió votar a personas no elegidas formalmente.

Según el presidente del partido, estos acontecimientos fueron decisivos para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara las primarias. Señaló que la alteración del proceso interno transgredió los principios fundamentales de legalidad y transparencia que se exigen a las organizaciones políticas.

Chávez comunicó que el plenario decidió iniciar un proceso de expulsión contra Cinthia Pajuelo y promover denuncias penales contra ella y otros posibles responsables.

