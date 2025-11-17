HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Corte Suprema evaluará hoy si ratifica condena de 8 años contra Daniel Salaverry

En marzo de este año, el Poder Judicial dictó una sentencia en su contra por el presunto delito de peculado. Según la tesis fiscal, Daniel Salaverry no devolvió el dinero destinado para actividades congresales en La Libertad en 2017 y 2018.

Salaverry recibió una condena en su contra en marzo de este año. Fotografía: John Reyes / La República
Salaverry recibió una condena en su contra en marzo de este año. Fotografía: John Reyes / La República

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará este lunes 17 de noviembre si ratifica o no la condena de 8 años de prisión contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry, por el supuesto delito de peculado.

El Poder Judicial, a través del juez supremo César San Martín, analizará la apelación que se presentó contra sentencia que se le impuso a Salaverry en mayo de este año por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La audiencia que se llevará a cabo de manera virtual está programada para las 9 de la mañana.

MARCHA NACIONAL Y FISCALÍA EN PUGNA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El 21 de marzo, el Poder Judicial dictó dicha condena contra el extitular del Parlamento porque, según la tesis fiscal, se apropió ilegalmente de los gastos de sus actividades destinados para la semana de representación por S/10.000 de los fondos designados por la Dirección General de Administración del Congreso.

Además de la pena privativa de la libertad que se le impuso, el Poder Judicial también ordenó en contra de Salaverry 5 años de inhabilitación de la función pública, una reparación civil de S/119.578 y 360 días de multa, equivalente a S/71.699.

Daniel Salaverry: ¿por qué lo sentenciaron?

El Poder Judicial emitió una sentencia de 8 años contra el expresidente del Congreso debido a que, según tesis fiscal, se apropió ilegamente de los fondos destinados por el Legislativo para sus labores durante la semana de presentación que se realiza mensualmente.

De acuerdo con la lectura de sentencia en marzo de este año, Salaverry no acudió a las actividades programadas en la región de La Libertad y tampoco devolvió el dinero que asciende a más de S/10.000.

Los hechos que se le imputan a Salaverry es por no regresar el dinero de la semana de representación entre el 21 y 24 de noviembre y del 27 al 30 de diciembre del 2017; del 22, 24 y 25 de enero y el 26, 27, 29 y 30 de marzo del 2018.

Desde entonces, Salaverry continúa en libertad. En caso la sentencia sea ratificada en segunda instancia, se hará efectiva. Por el momento, el expresidente cumple con las reglas de conductas establecidas, como pasar control biométrico el primer día de cada mes y no ausentarse de su lugar de residencia.

