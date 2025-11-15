Protestas y fuerte resguardo policial marcan visita de José Jerí a Junín

El presidente José Jerí realizó una visita a la región Junín este sábado 15 de noviembre, como parte de su gira nacional. Su llegada no estuvo libre de protestas y reclamos de diversa índole de parte la población. Ante ello, actividades del mandatario estuvieron resguardadas por un gran contingente policial.

Las protestas empezaron antes de la llegada de José Jerí, con un paro con bloqueos en la provincia de Jauja contra la lenta ejecución de la carretera JU-103, la cual no se concluye desde hace 7 años. Vale precisar que la esta obra es de competencia del Gobierno Regional de Junín.

La llegada de Jerí fue cerca de las 9 a.m. al aeropuerto de Jauja. Allí le esperaron algunos dirigentes con pliegos de reclamos, como los trabajadores CAS Covid. Jerí se acercó a ellos de forma breve y luego se dirigió hacia el distrito de Pancán para supervisar el estado de la carretera JU-103. En dicha localidad se reunió con la población y dirigentes, aunque manteniendo la fuerte protección policial, incluso con rifles antidrones.

En la zona, José Jerí se comprometió a realizar coordinaciones para la culminación de la carretera JU-103. Tras esa promesa, la población ha levantado de forma momentáneo el paro.

Protestas en la ciudad de Huancayo

Jerí también participó de otras actividades en la ciudad de Huancayo: la puesta de la primera piedra del puente Arequipa. El acto también contó con un fuerte contingente policial. El periodista Junior Meza informó que no se permitió el acercamiento de la prensa, tampoco los dejaron ingresar a la ceremonia.

Policía no permitió que la prensa local ingrese a ceremonia de inauguración de puente. Foto: Junior Meza.

De igual manera, los agentes de la PNP mantuvieron alejado a un grupo de ciudadanos que protestaron contra Jerí y el congresista Illich López. Entre los protestantes estaban representantes del Comando de Lucha de Junín y de colectivos feministas. Estas últimas, recordaron la denuncia archivada por violación contra el mandatario.

El cordón policial mantuvo alejado a los manifestantes, quedando al otro extremo de la zona de ejecución del puente. Luego fueron desalojados a empujones.

Requisa en penal: decomisan televisores

Previo a la llegada de Jerí, se desarrolló una requisa en el penal de Huamancaca donde se decomisaron 25 televisores y algunos celulares. El operativo fue en horas de la mañana, debido a ello se afectó el horario normal de visita de los internos, que recién se restableció al mediodía.