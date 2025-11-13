HOYSuscripcion LR Focus

🔴 Crisis en Fiscalía, audiencia Betssy Chávez y marcha Generación Z #14N | #las10deldía

Política

Juliana Oxenford: “José Jerí es presidente por pura suerte y no es más que el continuismo de Dina Boluarte”

La periodista instó a Jerí a priorizar soluciones frente a la crisis nacional, en lugar de enfocarse en temas menores, y criticó así las leyes aprobadas por el Congreso, las cuales benefician a los delincuentes.

Juliana Oxenford arremetió contra José Jerí ante el anuncio de su gira regional. Foto: composición LR
Juliana Oxenford arremetió contra José Jerí ante el anuncio de su gira regional. Foto: composición LR

Juliana Oxenford en su programa de hoy se refirió al hecho de que la población de Puno haya manifestado su rechazo a la presencia del mandatario peruano. “Está bien que el pueblo puneño, a través de sus dirigentes, haya respondido con vehemencia y contundencia frente a lo que ellos consideran que es una burla. No se puede negar que el Gobierno de José Jerí es el continuismo del de Dina Boluarte”, señaló la periodista y agregó que si Jerí se encuentra asumiendo este cargo actualmente, es solo por pura “suerte”.

La conductora reiteró que esta provincia no quiere al nuevo jefe de Estado y que esta situación no es más que el reflejo de todo el dolor que Puno tiene aún. “Esto es lógico tras las 18 personas asesinadas en los primeros meses de gestión de Dina Boluarte durante las marchas en Juliaca, y nadie paga ni responde por ello, ni siquiera se ha asumido algún tipo de responsabilidad política. El perdón no te devuelve a tu esposo, hermano, madre o hijo, pero por lo menos alivia un poco la indignación, sumada a la tristeza de perder a la persona que amas”, reclamó Juliana Oxenford

Finalmente, dijo que el presidente José Jerí, así como está preocupado por perfil facultades al Congreso por temas sin trascendencia, como el anuncio de su gira por las regiones de nuestro país durante tres meses, debería enfocarse en buscar una solución a la crisis que atravesamos. 

“Aproveche y derogue las porquerías que han venido aprobando desde el Parlamento nacional para ponerles en bandeja el arma, la granada y los explosivos a sicarios y extorsionadores para que sigan haciendo de las suyas, porque el Congreso de la República no tiene la mínima intención de traerse abajo estas normas procrimen”, refutó la conductora de ‘Arde Troya’.

