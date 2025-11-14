Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"
El abogado del expresidente uso la viral historia contada por Pedro Castillo para defenderlo en el juicio oral que se viene desarrollando por el fallido golpe de Estado.
El abogado del expresidente Pedro Castillo, Ricardo Hernández Medina, protagonizó un momento inusual en la audiencia al recurrir a la famosa y confusa anécdota del "niño y el pollo", popularizada por el mismo Castillo durante su mandato y que generó risas y memes por su falta de claridad.
Utilizando la peculiar historia como metáfora, Hernández Medina se dirigió a las autoridades judiciales con una contundente frase: "Ustedes tienen el pollo en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o lo entregan muerto. O lo absuelven o lo condenan".
Tras la polémica referencia, el letrado se reafirmó en la defensa de su patrocinado, sosteniendo que la Fiscalía no logró demostrar la supuesta rebelión que se le imputa a Castillo Terrones, ya que, según argumentó, "nunca hubo levantamiento en armas".
La intervención del defensor, al traer a colación un episodio viral y risible del expresidente, añade un elemento pintoresco a un caso de alta trascendencia política y judicial, que ya se ha hecho viral en redes sociales.