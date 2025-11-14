Abogado de Pedro Castillo revive historia del niño y el pollo en pleno juicio: "Ustedes tienen el pollo en sus manos"

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Ricardo Hernández Medina, protagonizó un momento inusual en la audiencia al recurrir a la famosa y confusa anécdota del "niño y el pollo", popularizada por el mismo Castillo durante su mandato y que generó risas y memes por su falta de claridad.

Utilizando la peculiar historia como metáfora, Hernández Medina se dirigió a las autoridades judiciales con una contundente frase: "Ustedes tienen el pollo en sus manos. O ustedes lo entregan vivo o lo entregan muerto. O lo absuelven o lo condenan".

Tras la polémica referencia, el letrado se reafirmó en la defensa de su patrocinado, sosteniendo que la Fiscalía no logró demostrar la supuesta rebelión que se le imputa a Castillo Terrones, ya que, según argumentó, "nunca hubo levantamiento en armas".

La intervención del defensor, al traer a colación un episodio viral y risible del expresidente, añade un elemento pintoresco a un caso de alta trascendencia política y judicial, que ya se ha hecho viral en redes sociales.