Defensor del Pueblo defiende a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza otorgarle pensión vitalicia

Josué Gutiérrez se pronunció tras negativa del Congreso de otorgarle pensión vitalicia a Dina Boluarte por no cumplir con ciertos requisitos. Foto: composición LR

El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció sobre el informe del Congreso de la República que rechaza otorgar pensión vitalicia a la vacada expresidenta Dina Boluarte. En ese contexto, Gutiérrez salió en defensa de Boluarte al cuestionar al Parlamento por su decisión.

El titular de la institución argumentó su posición al argumentar que Boluarte asumió la presidencia por sucesión constitucional en 2022, motivo por el cual debe percibir una pensión mensual.

"Los expresidentes tienen sucesión constitucional porque está legislado en la Constitución Política, con todos los derechos que esto implica, que es muy distinto a una sucesión legal que no está en la Constitución porque lo demás estaría alejado del principio de legalidad, de taxatividad y sería una afrenta al Estado constitucional de derecho ", expresó durante una entrevista para RPP.

En esa misma línea, Gutiérrez se refirió al Legislativo tras su decisión de no otorgarle pensión vitalicia a Boluarte. "El Congreso no puede legislar, no puede tomar decisiones en función a lo que le resulte más favorable en su imagen ante la opinión pública, sino en función a lo que dice la Constitución y la ley".

Congreso rechaza pensión vitalicia a Dina Boluarte: beneficio solo aplica a presidentes electos

Un informe del área de Asesoría Laboral del Congreso de la República reveló que la expresidenta Boluarte no cumple con los requisitos para recibir dicho beneficio. Según la información obtenida por el programa Cuarto Poder, Boluarte no fue elegida presidenta mediante voto popular, sino que asumió el cargo por sucesión tras la vacancia de Pedro Castillo.

“La pensión sea una forma de reconocimiento de parte de quien representa a la Nación a quien ejerció de manera proba, por un periodo completo, el más alto cargo de servicios al país. Por ello, necesariamente tendría que otorgársele a un expresidente constitucional elegido por mandato popular que haya ejercido el cargo durante un periodo íntegro”, señala el informe.

Entre los beneficios que la expresidenta solicitaba se incluía la asignación de un trabajador bajo la modalidad CAS, con un salario mensual de 3.700 soles, mediante contratación directa. Además, Boluarte requería la provisión mensual de 150 galones de gasolina.