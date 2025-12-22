Cesan al número dos y tres del Alto Mando Policial

El jefe de la Dirección de Investigación Contra la Corrupción (DIRCOCOR), general Luis Lira Limo, quien dirigió dos recientes y sonadas investigaciones, es uno de los 21 generales PNP que han sido pasados al retiro.

Ell general Lira estuvo a cargo del caso contra el dirigente de Alianza para el Progreso (APP), Óscar Acuña Peralta, y es hermano del candidato presidencial de este partido, César Acuña Peralta. Óscar Acuña, quien se encuentra prófugo de la justicia, es imputado por haber recibido sobornos del desaparecido propietario de la empresa Frigoinca, Nilo Burga Malca, implicado en el escándalo de Qali Warma.

Lira también dirigió la investigación del caso de la organización criminal “Los Socios del Callao”, presuntamente encabezada por el gobernador chalaco, Ciro Castillo Rojo. Se le atribuye a Castillo orientar contratos y autorizar pagos ilegales. La autoridad también se encuentra no habido.

Algunas versiones señalaban que el geneal Luis Lira, por supuestas razones políticas, no actuó diligentemente para capturar al dirigente de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, y a los mencionados Óscar Acuña y Ciro Castillo. Pero con la baja de Lira, esta afirmación se quedó sin piso.

Renovación general

Los cuatro tenientes generales y 21 generales cesados por renovación de cuadros provienen de las siguientes promociones: Aguerridos 1986 (1); Justicieros 1987 (2); Integración I-1988 (7); Integración-II 1989 (8), Forjadores 1991(1); Vencedores 1992 (4) y Aguerridos 1993 (1).

El 31 de octubre de este año, durante el gobierno del presidente José Jerí, asumió funciones como comandante general de la Policía Nacional, el teniente general Óscar Arriola Delgado, en medio de una ola de creciente criminalidad en Lima y varias regiones del país.

Dos meses después, a propuesta de Arriola y del ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, el mandatario Jerí autorizó el pase al retiro de cuatro tenientes generales y 21 generales PNP.

Los tenientes generales que se jubilarán a fin de año son el jefe del Estado Mayor de la PNP, Jhonny Veliz Noriega, y el Inspector General de la PNP, José Céspedes Muñoz. Ambos son parte de la Promoción Aguerridos 1988, de la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP).

Los otros dos tenientes generales dados de baja son el jefe de la Dirección de Orden y Seguridad, Luis Gamarra Chávarry, y el jefe de la Dirección de Investigación Nacional de la PNP, Zenón Loayza Díaz.

Entradas y salidas en la cúpula

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a La República, que un día antes que el presidente José Jeri firmara las resoluciones de baja de los altos oficiales de la PNP, el general Arriola en horas de la mañana convocó a su despacho a los tenientes generales Véliz, Céspedes, Gamarra y Loayza, para comunicarles que por decisión del jefe de Estado dejarán de prestar servicios por renovación de cuadros.

Ahora el nuevo Comando Policial, de acuerdo con el escalafón institucional, sería conformado por el actual titular de la Secretaría General de la PNP, teniente general Freddy López Mendoza; por el jefe de la Dirección de Inteligencia (DIRIN), teniente general Luis Flores Solís; por el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN), teniente general Augusto Ríos Tiravanti; y por el jefe del Comando Operaciones de la PNP, teniente general Manuel Lozada Morales.

El jefe de Séptima Región Policial Lima, general Enrique Felipe Monroy, es otro de los invitados al retiro por renovación de cuadros en la PNP. Con Felipe se fueron sus compañeros de armas, el jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro), general Nilton Santos Villalta, el jefe de la Región Policial Ucayali, general Carlo Mori Rimachi, y el jefe de la Dirección Comunitaria, general Roger Zelada Silva. Todos de la Promoción Vencedores 1992.

De la promoción Forjadores 1991, solo fue pasado al retiro el jefe de la Región Policial San Martín, general Milton Cabrera Ríos.

Mientras que de la promoción Integración I - 1988, fueron dados de baja el jefe del Frente Policial del VRAEM, general Carlos Romero Wetzell, y los generales Danilo Vera Carbajal, Marcos Lara Vergara y Juan Mundaca Montenegro.

En el caso de la Promoción Integración II - 1989, a la que pertenece el comandante general Óscar Arriola, fueron retirados de la institución policial: el jefe de la Región Policial Tumbes, general Gonzales Novoa, y los generales Jorge Quiroz Grosso, Aldo Ávila Novoa, Raúl Silva Olivera, Luis Lazo Fernández, Óscar Rodríguez Valles y Juan Delgado Romero.

Y en las Promociones 1986 y 1987, fueron invitados al retiro el general Luis Espinoza Vivanco, y el jefe de la Región Policial de La Libertad, general Guillermo Llerena Portal, además de Luis Ortíz Casaverde.

Compañeros de promoción

La Junta de Calificación, presidida por el comandante general Óscar Arriola, oficializó la baja de otros 81 oficiales de la PNP. De ese total, 45 son coroneles; 26 comandantes y 10 mayores que provienen de las promociones 1988, 1989,1990, 1991 y 1992.

De acuerdo con los lineamientos del proceso de bajas por renovación de cuadros, los ofi ciales que no tienen perspectiva en la carrera policial -como cursos académicos en la Escuela de Posgrado de la PNP y que cuenten con sentencias e investigaciones por actos de corrupción, narcotráfico, entre otros delitos-, serán dados de baja

Sin embargo, en contradicción con las directivas del proceso, han sido incluidos oficiales que estaban en línea de carrera con todos los méritos.

Las fuentes policiales consultadas indicaron que un ejemplo es el caso de los 12 coroneles de la Promoción 1990, de los cuales ocho tenían proyección en la institución policial, por lo que estaban aptos para el proceso de ascensos al grado inmediato superior.

Esta era la situación del jefe de Inteligencia de la Dirección Contra la Corrupción (DICOCOR), coronel PNP César Pinzón Monja. Pinzón ocupaba el tercer puesto en el cuadro de méritos de su promoción y era uno de los favoritos para ascender al grado de general.

En la misma condición se encuentra el jefe de la División Policial Oeste, coronel PNP Arlyn Gallardo Mendoza, quien era el quinto en el cuadro de méritos de su promoción, y al igual que Pinzón, tenía posibilidades de ascender al grado de general. El jefe de la División Policial Este -1, de San Juan de Lurigancho, coronel PNP Marcial Flores Huamán, otro ofi cial que cuenta con todos los cursos académicos y era el séptimo en el cuadro de mérito de ascensos.

Como informó La República, el Comandante General de la PNP, teniente general Óscar Arriola Delgado, dispuso no otorgar en este año vacantes para el ascenso al grado a general a la Promoción Integración II - 1989, a la que el alto oficial pertenece. Sin embargo, en una aparente compensación, de los 45 coroneles que son parte de su promoción, solo ocho han sido dados de baja. Los demás continúan en actividad en la PNP y en puestos claves.