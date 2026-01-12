José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

El presidente de la República, José Jerí Oré, hizo mea culpa público sobre el manejo de la estrategia del Gobierno para enfrentar la inseguridad ciudadana, uno de los principales problemas que aquejan al país. El pronunciamiento se dio durante una reunión con dirigentes de diversos gremios de transportistas, quienes denunciaron el aumento de extorsiones y ataques armados contra el sector.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El encuentro se realizó en el local de la empresa Santa Catalina S.A. (Etsaca), ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, y contó con la presencia del ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el titular de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; así como representantes del sector transporte, entre ellos Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, D3L1NU3NC14 IMPARABLE Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí sufre un resbalón por intentar subir al escenario corriendo durante inauguración en Trujillo

“En una guerra no podemos flaquear ni un solo día”

Durante su intervención, el mandatario admitió que el Ejecutivo cometió errores en momentos clave de la lucha contra la delincuencia, especialmente en los procesos de cambios y rotaciones dentro de las fuerzas operativas.

“Acepto el jalón de orejas que nos han dado el día de hoy porque hay que admitir también cuando una autoridad comete un error o se confía. En un momento de crisis, con altos índices de delincuencia violenta, no debimos habernos descuidado en el tema de los cambios y la rotación”, señaló Jerí.

El jefe de Estado reconoció que los delincuentes aprovecharon esos periodos de transición para intensificar sus ataques.

“En una guerra no podemos flaquear ni un solo día. Le dejamos espacio a los delincuentes y hacen lo que están haciendo en los últimos días: generar pánico, caos y atentar contra la vida de personas que se ganan honestamente la vida”, enfatizó.

Coordinación con Fiscalía y Poder Judicial, otra debilidad admitida

José Jerí también reconoció deficiencias en la coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, aspecto que —dijo— debe corregirse con urgencia.

“Tenemos que mejorar los niveles de coordinación con la Fiscalía y con el Poder Judicial. De nada sirve un buen resultado policial si todavía hay falencias de coordinación y de aplicación normativa”, indicó, al tiempo que recordó que la inseguridad es un problema multicausal que se ha venido agravando en los últimos años.

PUEDES VER: José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

Gobierno acuerda reuniones quincenales con gremios de transporte

Como parte de los compromisos asumidos, el mandatario anunció que mantendrá reuniones periódicas con los transportistas para evaluar avances y resultados en la lucha contra la criminalidad.

“Cada 15 o 20 días me comprometo a conversar con ustedes para ver cómo vamos avanzando en resultados, que es lo que el sector y el país necesitan”, afirmó.

Asimismo, informó que en los últimos días se ejecutaron acciones contundentes para incautar armas y municiones utilizadas por organizaciones criminales, muchas de ellas ingresadas de manera ilegal al país.

Ley contra extorsión y sicariato será reglamentada hasta este sábado

En otro momento, el presidente anunció que máximo este sábado 17 de enero se publicará la reglamentación de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en el transporte público y de mercancías.

“Esa ley ya debería estar reglamentada y es otro jalón de orejas. Máximo el día sábado tienen que estar los reglamentos”, sostuvo. Jerí recordó que la norma fue publicada en noviembre del año pasado y reconoció la demora del Ejecutivo.

“No podemos actuar bajo un estado normal, tenemos que actuar de forma excepcional. Los errores están hechos para ser corregidos y tenemos el compromiso de hacerlo”, remarcó.

Falta de control fronterizo facilita ingreso de armas

El jefe de Estado también apuntó a la falta de control en las fronteras como uno de los factores que alimenta la criminalidad en el país, al permitir el ingreso ilegal de armamento extranjero.

“Las fronteras han sido coladeras por mucho tiempo y por ahí han ingresado armas, municiones y pertrechos militares que estos delincuentes usan para generar caos”, manifestó.

Aunque destacó recientes operativos de incautación, admitió que los resultados “no son suficientes” y que el actual Gobierno está asumiendo problemas heredados de gestiones anteriores.

Respaldo al premier por declaraciones sobre transportistas

Finalmente, José Jerí respaldó las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sobre la presencia de “infiltrados” de bandas criminales en el sector transporte, aunque aclaró el contexto de sus expresiones.

"Ya he conversado con el premier, hemos convenido en que hay situaciones muy puntuales, muy precisas que se pueden presentar en cualquier espacio. No se puede descartar tampoco ello, que hay elementos infiltrados, lamentablemente, en cualquier sector", explicó el mandatario.

Asimismo, coincidió en que el paro de transportistas convocado para las próximas horas responde, en parte, a intereses políticos, en el marco de las Elecciones Generales de 2026. No obstante, subrayó que, más allá de las diferencias políticas, debe primar la unidad para enfrentar a la criminalidad y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.