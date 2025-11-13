HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases presenciales este viernes
No habrá paro este viernes 14 de noviembre
Fernando Rospigliosi y su amenaza a la Generación Z: "La policía tiene que reprimir a manifestantes violentos"

A pocas horas de que se dé una nueva marcha de la generación Z contra la delincuencia y la clase política, el presidente del Congreso recalcó que apoyará a las unidades policiales.

Fernando Rospigliosi lanza amenaza a manifestantes de la generación Z | Foto: Congreso.
A solo horas de que se realice una nueva marcha convocada por la generación Z y distintos gremios ciudadanos, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lanzó una advertencia contra quienes pretendan alzar su voz en protesta. El legislador fujimorista aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) reprimirá todo “acto violento” que ocurra durante la manifestación, sin aclarar qué se considerará como tal según el criterio policial. El mensaje fue difundido en la cuenta oficial de X (antes Twitter) del Congreso.

“Se están preparando todos los dispositivos para las marchas que se realizarán mañana, viernes y, eventualmente, el sábado. Hay información de que algunos manifestantes tratarán de ejercer actos de violencia, como ocurrió hace un mes. El Congreso de la República respalda a la PNP para evitar esta violencia. No se puede tolerar que la policía vaya inerme a recibir pedradas, pirotécnicos y todo tipo de objetos contundentes. La policía tiene que reprimir a los manifestantes violentos”, indicó.

La represión policial alcanzó uno de sus puntos más álgidos en la marcha del pasado 15 de octubre, cuando el suboficial de tercera Luis Magallanes, vestido de civil, disparó contra Eduardo Ruiz Sanz, conocido como ‘Trvko’, causándole la muerte. Frente a ello, la nueva marcha convocada para este 14 de noviembre incluye entre sus consignas el llamado a condenar y detener la violencia ejercida por las fuerzas del orden: “(…) Marchamos por justicia. Desde 2020, el Estado responde con violencia: Inti y Bryan, ‘Trvko’ y los más de 50 asesinados durante 2022 y 2023”, declaró recientemente un integrante de la Coordinadora generación Z Unida a La República.

Los organizadores señalaron que el punto de concentración será la plaza Dos de Mayo, a partir de las 5:30 de la tarde. Además de exigir el fin de la represión policial, la manifestación demanda la derogación de las denominadas “leyes procrimen”, un conjunto de normas aprobadas por el Congreso que, según especialistas, favorecen la expansión de la delincuencia organizada. De igual manera, los manifestantes reclaman una renovación de la clase política nacional.

