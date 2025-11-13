Diputada peruana en España: “Keiko y Dina representan todo el machismo político que hay en el Perú”

Diana Paredes es una de los tantos peruanos que se encuentran radicando en el extranjero. Se fue junto con su familia cuando apenas tenía 5 años y cuenta que desde niña, a partir de los casos de discriminación que vio y también experimentó, soñó con ser defensora y portavoz de los inmigrantes que viven en España, país donde reside desde hace más de 30 años. Decidió estudiar Sociología y Ciencias Políticas para luego meterse de lleno en el ámbito político, y es así que llega a convertirse en la primera diputada peruana de la Asamblea de Madrid en el país europeo. En esta entrevista para La República, nos habla sobre su incursión en este cargo y la apreciación que tiene en relación con nuestro contexto político.

1. ¿Qué te motivó a ingresar al mundo de la política? ¿Crees que tu experiencia como peruana migrante y el contexto de crisis en el Perú influyeron en esa decisión?

Creo que el hecho de haber crecido con la identidad migrante acá, evidentemente, te hace desarrollar una sensibilidad que es diferente a la de los demás. Siempre recuerdo una anécdota de cuando era pequeña, a los 10 u 11 años, y decía que quería ser abogada para defender los derechos de las personas migrantes. Además, el haber estudiado Sociología, que fue la que me dio las herramientas para poder comprender cómo operan las estructuras sociales y políticas dentro de la sociedad. Podría decir que ambas cosas han sido mis motivaciones vitales, primero en un ámbito más activista y finalmente llegando a las instituciones políticas.

2. Siendo la primera peruana en ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid, ¿qué desafíos has enfrentado por tu origen migrante?

Muchos, y hasta ahora los sigo enfrentando. Si consideramos, por ejemplo, que la Asamblea de Madrid es un parlamento autonómico, el cual debería representar tanto a la sociedad como al pueblo, y si tenemos en cuenta el número de población migrante que tenemos en la Comunidad de Madrid, que llega a ocupar incluso el 20%, podríamos decir que las personas migrantes estamos infrarrepresentadas. Tal es el caso de que solo somos cinco de ellos entre los 135 diputados que hay en el parlamento autonómico; entonces, esto es aún una lucha por que esto avance y seamos cada vez más.

3. Has denunciado algunos casos de racismo. ¿Cómo describirías la situación actual respecto a la discriminación hacia los migrantes en España?

Es complicado porque el nivel de racismo ha aumentado. Yo llegué aquí a España muy pequeña junto con mi familia y creo que partimos de que hay una estructura racista, de por sí, que siempre condena a los migrantes a que tengamos menos derechos y a que seamos más invisibles, y que, por ejemplo, acá en España ocupemos los trabajos peor pagados, más infravalorados y los más peligrosos también. En los 90, cuando recién llegué, esto no era tan evidente porque quizás no se veían estos partidos que hoy funcionan como altavoces políticos del racismo, el cual es el problema. Es más, estos grupos de ultraderecha están tomando fuerza no solo en España, sino en toda Europa, y creo que ahora mismo el nivel de percepción del racismo es más agresivo, evidente y violento porque los delitos de odio también están aumentando. Si tú juntas esto con la parte política, es también evidente cuando recibo, por ejemplo, insultos en las redes diciendo que me vaya a protestar a mi país. Así que todo esto es muestra del rechazo por el hecho de ser mujer, migrante y por mi origen.

4. ¿Consideras que los peruanos —y los latinoamericanos en general— están logrando mayor reconocimiento y participación en la sociedad española?

Si bien creo que vamos ocupando espacios en diferentes ámbitos, como en la toma de decisiones o en el sector de la cultura, por ejemplo, y no solo como te comenté, dentro de los trabajos menos valorados; esto no es algo que está normalizado aún, sino que es como la excepción. Tenemos profesores, artistas, trabajadores de la cultura, deportistas migrantes… Te puedo decir que sí hay, pero deberían ser muchos más.

5. Cada vez más peruanos deciden emigrar. ¿Ves este fenómeno como una oportunidad o como una pérdida para el país?

Siempre que la población tiene que salir porque su país no le ofrece las oportunidades que debería tener para desarrollarse, en el sentido social, económico y político, definitivamente, es una pérdida porque se da la fuga de talentos. Por otro lado, el país receptor es el que sale ganando, y ni aún así porque hay un problema también con la sobrecualificación de las personas migrantes, quienes por tema de burocracia aquí no pueden acceder a trabajos a los que deberían. Entonces, es una pérdida para todos, ya que el migrante se ve obligado a trabajar en puestos menos cualificados y más precarios.

6. Como la primera diputada peruana en España, ¿crees que el papel de Dina Boluarte y Keiko Fujimori ha afectado, en cierta forma, la imagen y el avance de las mujeres en la política?

Creo que a mí y a todos los peruanos, Dina Boluarte nos decepcionó, ya que se marqueteaba como mujer del campo, rural, quechuahablante, pero ha sido no solo una tremenda decepción, sino una traición a todas las mujeres. Opino que tanto Keiko Fujimori como Dina Boluarte son unas representantes más de todo el machismo político y el patriarcado que existe en el Perú, el cual tenemos que trabajar juntas para poder erradicar. Todo lo que estamos viendo en los últimos años han sido solo retrocesos, vulneraciones de derechos humanos y mucha más violencia para las mujeres. En consecuencia, ni Keiko ni Dina representan a las mujeres peruanas en ningún ámbito y mucho menos en la política.

7. ¿Qué opinión te merece el retorno al sistema bicameral? ¿Crees que los cambios son necesarios para este contexto sabiendo que contamos con un Congreso impopular?

Para mí, uno de los más impopulares y más corruptos de la historia. Con respecto a la instauración de una cámara alta, como en este caso es el Senado, en teoría podría ser algo muy bueno si se hiciera con esos fines políticos que sean nobles y al servicio del pueblo. El problema es que ahora mismo la clase política que tiene secuestrado el Congreso de la República está ahí para seguir instaurando la corrupción y además seguir mantenida con el dinero de todos los peruanos y peruanas.

8. Sabrás que hay una larga lista de aspirantes presidenciales para estas próximas elecciones. ¿Qué nos puedes decir con respecto a las candidaturas de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Martín Vizcarra en específico?

Si bien en teoría Vizcarra puede ser considerado entre comillas como “el menos malo”, si lo comparamos con Keiko y López Aliaga, no deja de ser parte de todo ese sistema político corrupto al ver cómo se gestionó la pandemia de una forma nefasta, por ejemplo. Y por el lado de Keiko y Rafael López Aliaga, me parece que representan lo mismo, que es el sistema neoliberal. En el caso de RLA, quien apareció como un “outsider” y como una figura nueva cuando en realidad es un empresario muy conocido, que además debe millones de soles al Estado peruano, pero creo que su ascenso o su perfil político obedece más a toda esa ultraderecha que ha irrumpido tanto en Europa como EEUU, y que es también más agresiva, asociada a estos poderes ultraevangélicos. Y por el lado de Keiko, ella representa una tradición política más de derecha clásica, como de la que era parte su padre.

9. ¿Cómo perciben nuestros compatriotas, que al igual que tú radican en España, toda esta coyuntura electoral y la inestabilidad institucional que atravesamos actualmente?

Aunque hay distancia, la comunidad peruana lo ve con mucho dolor y preocupación, y sobre todo con desencanto, hay una desafección a la política total. Creo que esto también hace que tengamos una embajada peruana que no hace ningún trabajo de participación política o social con su comunidad peruana en el exterior. Tampoco se crean lazos que nos cohesionen a los peruanos aquí en España, ya que todo el mundo sabe lo que está pasando en Perú: la crisis de inseguridad, el sicariato que hay, lo que causa muchísima preocupación y, a la vez, se está dando un reflujo de peruanos que están llegando aquí para salir de esa situación de violencia.

10. Sabrás que a partir de la inseguridad ciudadana y la corrupción dentro del Estado peruano, se han dado las protestas de la generación Z. ¿Qué opinas de este grupo y de la represión contra las marchas?

Este grupo tiene todo mi apoyo, sabemos que también se les ha visto en un contexto internacional; por ejemplo, salieron en Marruecos y Sídney. Y en Perú, la gota que colmó el vaso fue en principio lo de la ley pro-AFP que, además, promovió Fuerza Popular si no me equivoco. Sin embargo, la protesta es contra todo un sistema político, el cual instauró el fujimorismo, pero que está moribundo y ya llegando a su fin. Y no solamente es la generación Z reclamando, sino todo el sector universitario, cultural, del transporte… Desde la lejanía veo que cada vez se unen más sectores, y creo que la generación Z es la que faltaba.

11. Desde tu mirada externa, ¿cómo percibes la actual crisis política del Perú y la desconfianza hacia las instituciones?

Considero que esta crisis no es algo de los últimos años, sino vendría desde el mandato de PPK, ya que, si no me equivoco, en menos de una década se han tenido aproximadamente 7 presidentes. Pero si lo analizamos en un proceso temporal más amplio, esta comenzó con la instauración en el poder de Alberto Fujimori y el fujimorismo. Desde entonces, la propia Constitución hecha por él institucionaliza la corrupción y el saqueo de recursos naturales. Incluso, acá en las universidades españolas la ponían de ejemplo como una de las constituciones más liberales, que está al servicio del capitalismo, básicamente, y de las empresas y poderes privados.

12. Y para terminar, ¿qué mensaje les darías a los peruanos que viven fuera y que, como tú, sueñan con contribuir al cambio desde el extranjero?

Primero, dentro de la comunidad peruana que vive fuera, se debe buscar el diálogo y fomentar más unidad, que es algo que debería trabajar la embajada peruana, pero lamentablemente no lo hace. Asimismo, hace falta organizarse para poder alzar nuestra voz desde donde estamos y denunciar lo que está pasando en Perú, toda la violencia que hay y pedir así que haya un cambio en todos los niveles. Hay que romper ese bloqueo mediático que existe y, por supuesto, estar en todo momento con nuestros compatriotas y toda la gente que está saliendo a marchar a las calles y pone en peligro su vida, porque el nivel de represión que hay en Perú es tal que uno puede perderla por salir a las calles, simplemente, por pedir que haya algo tan básico como es la democracia.



