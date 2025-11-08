Ordenan inicio de juicio oral contra tres militares en Ayacucho por crimen de lesa humanidad cometido en 1985

Tras sustentar su investigación y pedido de 20 años de prisión, la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho logró que se dictara el inicio del juicio oral contra los militares Wilfredo Mori Orzo, Said Amand Pinedo y Félix Neri Aguilar Reyes. Ellos han sido acusados por el delito de lesa humanidad, en la modalidad de asesinato, ocurrido en marzo de 1985, ante el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada.

De acuerdo con la imputación de la fiscal provincial Naylea Luy Chuchón Palomino, en 1985, los mencionados miembros de las Fuerzas Armadas, en su condición de autores mediatos, ordenaron a sus subalternos la detención y asesinato de una familia integrada por un padre, una madre, dos hijos de 7 y 9 años, y dos hijas de un año y 11 años, quienes previamente fueron detenidos sin orden judicial y sindicados de estar vinculado al grupo terrorista Sendero Luminoso.

Los acusados decidieron esto siguiendo la política diseñada y planificada desde los más altos niveles de poder del Estado de detener y asesinar a las personas que sean sospechosas de pertenecer, simpatizar o colaborar con dicha organización.

Las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente con disparos de armas de fuego en la cabeza pese a encontrarse en absoluta indefensión. Luego, fueron enterradas a 190 metros aproximadamente de la base militar de Chungui, zona conocida como Chuschihuaycco, en la provincia de La Mar.

El 27 de octubre pasado, se emitió el auto de citación a juicio oral, el cual estará bajo la dirección del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional.

Antecedentes de militares

Pero, ¿quiénes eran estos militares? El más mediático es el general del Ejército en retiro Wilfredo Mori, quien fue condenado en el 2016 como autor mediato por la masacre de 69 comuneros de Accomarca en 1985. Actualmente, el exjefe del comando político militar de Ayacucho en la época en la que ocurrió la matanza se encuentra prófugo de la justicia, por lo que figura en el programa de recompensas. No obstante, especialistas advierten que, por su avanzada edad, se podría acoger a la Ley de Amnistía promovida por este Congreso.

Otro de los militares investigados es el general de brigada en retiro Said Amand Pinedo, conocido como ‘Mayor Samuray’, quien estuvo asignado en Chungui entre enero y mayo de 1985. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el entonces ‘Mayor Samuray’ era uno de los militares a quien la población señalaba como uno de los más sanguinarios y violentos militares que haya tenido la base de Chungui.

El último acusado es el teniente del Ejército en retiro Félix Neri Aguilar Reyes, quien además fue sindicado de llevarse a Elvin Ccaicuri, con el permiso de su familia, cuando tenía 12 años y vivía en Chungui. Resulta que el padre y la hermana del menor habían sido asesinados por militares en 1985, por lo que la madre, que era analfabeta, tomó esa decisión para evitar que corriera esa misma suerte.

Elvin, en 1995, tras vivir en Ica y convertirse en ingeniero agrónomo, volvió a Chungui y se reencontró con su madre. Según una investigación de Ojo Público, entre el 2015 y 2018, fue alcalde de su distrito. Además, en el 2011, recuperó los restos de su padre y hermana cuando la Fiscalía ordenó la exhumación de una fosa común en la zona de Chuschuihuaycco.