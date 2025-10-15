Delia Espinoza vuelve: Carlincatura retrata el fin del interinato y el reacomodo en la Fiscalía
La carlincatura retrata a Delia Espinoza recuperando el liderazgo del Ministerio Público, desplazando a Tomás Gálvez y Patricia Benavides del máximo puesto de la institución.
En la carlincatura de hoy 15 de octubre, Carlos Tovar muestra a Delia Espinoza recuperando el máximo cargo del Ministerio Público. En la escena, se muestra a Tomás Gálvez y Patricia Benavides, como los personajes que representan el interinato y las viejas alianzas del poder se ven desplazados. Espinoza fue respuesta tras la decisión del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que otorgó una medida cautelar a favor de Espinoza y suspendió la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la había sancionado. Con ello, se restituye su condición de fiscal de la Nación.
Carlincatura de hoy, miércoles 15 de octubre de 2025