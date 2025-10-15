Delia Espinoza vuelve: Carlincatura retrata el fin del interinato y el reacomodo en la Fiscalía

En la carlincatura de hoy 15 de octubre, Carlos Tovar muestra a Delia Espinoza recuperando el máximo cargo del Ministerio Público. En la escena, se muestra a Tomás Gálvez y Patricia Benavides, como los personajes que representan el interinato y las viejas alianzas del poder se ven desplazados. Espinoza fue respuesta tras la decisión del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, que otorgó una medida cautelar a favor de Espinoza y suspendió la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la había sancionado. Con ello, se restituye su condición de fiscal de la Nación.

