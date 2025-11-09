HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez: este jueves el Poder Judicial evaluará pedido de prisión preventiva en su contra

La Fiscalía insiste en recluir a la ex-premier por incumplimiento reiterado de las reglas de conducta y un manifiesto peligro de fuga. La defensa alega que la medida es desproporcionada, mientras el caso aumenta la tensión diplomática entre Perú y México.

Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México desde el 4 de noviembre. Foto: composición LR
El Poder Judicial decidirá el futuro jurídico de Betssy Chávez este jueves, donde el juez supremo Juan Carlos Checkley deberá resolver el requerimiento del Ministerio Público para que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte una nueva orden de prisión preventiva contra la expresidenta del Consejo de Ministros.

Chávez Chino, investigada por el presunto delito de rebelión y conspiración a raíz del fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 dado por el expresidente Pedro Castillo, enfrenta este nuevo pedido tras una serie de inasistencias a los controles judiciales y audiencias de su juicio oral, y su actual asilo en la Embajada de México en Lima.

Primer mes de gestión de José Jerí: sigue la inseguridad y medidas son ineficaces

El argumento fiscal de Zoraida Ávalos

El requerimiento fiscal, impulsado en este caso por la fiscal Zoraida Ávalos, se sustenta en el incumplimiento reiterado de las reglas de conducta impuestas a Chávez luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara una prórroga anterior de su prisión preventiva en septiembre de 2025 y ordenara su excarcelación inmediata.

De acuerdo con fuentes judiciales, Chávez habría omitido los controles biométricos programados para el 29 de septiembre, 27 de octubre y 3 de noviembre del presente año. Además, se ha registrado su ausencia en al menos cuatro sesiones del juicio oral que se sigue en su contra por el caso del 7 de diciembre de 2022.

La permanencia de la ex-premier en la Embajada de México en Lima, desde donde ha solicitado asilo político alegando persecución, es un elemento que la Fiscalía presenta como un manifiesto y agravado peligro de fuga y obstaculización de la justicia, a pesar de que la defensa lo justifica como una medida de protección.

Fecha de la audiencia y respuesta de la fefensa

La audiencia se ha convocado para este jueves 13 de noviembre. En ella, el magistrado a cargo deberá escuchar los argumentos de ambas partes antes de tomar una decisión.

La defensa legal de Betssy Chávez, a cargo del abogado Raúl Noblecilla, ha intentado justificar las ausencias de su patrocinada por supuestos "motivos de salud". Asimismo, ha señalado que una nueva medida de prisión preventiva sería "desproporcionada" dado que la exfuncionaria se encuentra "bajo protección diplomática" en una sede extranjera.

