Karla Ramírez responde a Juan José Santiváñez y Betssy Chávez culpa a Dina Boluarte | Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha

Política

JNE acudirá al TC para frenar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez: presentará demanda competencial contra el PJ

Roberto Burneo, presidente del JNE, buscará revertir la decisión judicial que ordenó inscribir al partido Unidad Popular de Duberlí Rodríguez.

JNE acudirá al TC para frenar inscripción de partido de Duberlí Rodríguez. Foto: composición LR
JNE acudirá al TC para frenar inscripción de partido de Duberlí Rodríguez. Foto: composición LR

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que su institución presentará una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el Poder Judicial (PJ), luego de que una resolución judicial ordenara la inscripción del partido político Unidad Popular, liderado por el expresidente del PJ, Duberlí Rodríguez, en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) pese a que el JNE había rechazado su solicitud.

"El Pleno del JNE, por unanimidad, ha aprobado la presentación de una demanda competencial, estamos nosotros formando el equipo jurídico que va a respaldar al JNE para la presentación de una demanda competencial contra el PJ. Y en específico, contra el accionar que viene poniendo en duda lo que establece la Constitución: que las decisiones del JNE son irrevisables. Cualquier fractura quiebra el calendario electoral", declaró Burneo en conferencia de prensa.

PUEDES VER: Pedro Castillo recuerda a Fujimori tras revelarse sus visitas: "Él sí despachaba con su bancada, empresarios jueces y fiscales"

Mientras el JNE busca que el TC reafirme su autonomía, el fallo judicial que habilitó al partido de Rodríguez sigue vigente. La demanda competencial será presentada en los próximos días ante el TC, con el objetivo de que se ratifique que la inscripción, supervisión y fiscalización de partidos políticos son atribuciones exclusivas del Jurado Nacional de Elecciones, y no del Poder Judicial.

Es importante recalcar que el fallo del Poder Judicial responde a una demanda de amparo presentada por Duberlí Rodríguez el pasado 7 de abril, luego de que su organización política no obtuviera la inscripción definitiva antes del cierre del plazo electoral.

PUEDES VER: Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

PJ sancionó a miembros del JNE por no acatar resolución que inscribe al partido de Duberlí Rodríguez

Cabe recordar que fue el juez John Javier Paredes, quien declaró nula la resolución del JNE que rechazaba cumplir con la orden judicial del pasado 31 de julio. En este segundo fallo, el magistrado advirtió que si no ejecutaba la decisión de cumplir con inscribir al partido en un plazo de dos días hábiles, se le impondrían multas y denuncias en el Ministerio Público.

"Ordenar a los miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones cumplir, en sus propios términos, dentro del plazo de 2 días hábiles, con lo ordenado en la Resolución n° 1, del 31 de julio de 2025; bajo apercibimiento de multa individual y progresiva de 5URP a cada uno y de remitir los actuados al Ministerio Público para que este actúe conforme a sus atribuciones ante el incumplimiento del mandato judicial descrito", ratificó el documento.

Sin embargo, el JNE hizo caso omiso a las advertencias, por lo que el PJ impuso una multa a cada uno de los cinco miembros del Pleno del JNE, Roberto Burneo, Martha Maisch, Willy Ramírez, Rubén Torres y Aaron Oyarce; y al titular de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones PolíticasFelipe Paredes. Dicha multa corresponde al monto de 5 Unidades de Referencia Procesal (URP), que asciende a 2675 soles.

"Lamento que la máxima autoridad electoral del país esté desacatando elecciones del Poder Judicial. (…) Nosotros ahora estamos protegidos por esta resolución de Poder Judicial, espero que el JNE no continúe con este desacato porque podrían darse mayores sanciones como la remoción del presidente de la Junta, Roberto Burneo", declaró Duberlí Rodríguez para La República.

