HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho
Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     Caen presuntos asesinos de madre e hija en San Juan de Lurigancho     
Política

TC marca precedente electoral: sentencias del Poder Judicial no podrán modificar calendario del JNE

El Tribunal Constitucional resolvió a favor del JNE y detuvo la inscripción del partido de Duberlí Rodríguez. Con esta decisión, se consolidó un criterio que blinda el cronograma electoral frente a interferencias judiciales y reafirma la autonomía de los organismos electorales.

Especialistas señalan que decisiones del Poder Judicial no podrán afectar el calendario electoral del JNE. Foto: composición LR
Especialistas señalan que decisiones del Poder Judicial no podrán afectar el calendario electoral del JNE. Foto: composición LR

El Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución que refuerza la independencia del sistema electoral y limita el alcance de las decisiones judiciales sobre los procesos comiciales. El fallo es claro: ninguna sentencia del Poder Judicial podrá alterar los hitos del calendario electoral establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La medida frenó la inscripción del partido Unidad Popular, cuyo líder es el exmagistrado Duberlí Rodríguez, y restablece el principio de intangibilidad del cronograma electoral.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

La decisión se dio tras una acción competencial presentada por el JNE contra resoluciones judiciales que ordenaban inscribir a la agrupación Unidad Popular, pese a que el plazo de registro de partidos venció el 12 de abril de 2025. El TC admitió la demanda y, como medida cautelar, suspendió los efectos de seis resoluciones judiciales que exigían al organismo electoral ejecutar el fallo de amparo que favorecía al partido. Con ello, el tribunal evitó un choque de competencias y preservó la autoridad del sistema electoral.

TE RECOMENDAMOS

CONFIANZA CANTADA Y LITIGIOS, PERDEDORES Y GANADORES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

lr.pe

La resolución tiene implicancias más amplias que el caso concreto. Según juristas consultados, el fallo marca un punto de inflexión en la relación entre el Poder Judicial y los órganos electorales, pues reafirma que el control constitucional no puede ser usado para modificar el desarrollo de un proceso electoral en curso. En la práctica, el TC envía un mensaje claro: los cronogramas aprobados por el JNE son intocables y deben respetarse para garantizar elecciones libres y previsibles.

Con esto, el tribunal también refuerza su propia doctrina jurisprudencial sobre los límites del amparo electoral. Aunque en años anteriores el TC ya había establecido que las acciones judiciales no pueden interferir con la competencia del JNE, el nuevo fallo actualiza ese criterio y lo eleva a la categoría de precedente vinculante frente a eventuales intentos de modificar el calendario electoral mediante procesos judiciales.

PUEDES VER: Dina Boluarte: TC rechaza habeas corpus que buscaba anular allanamientos por el caso Rolex

lr.pe

José Tello, especialista en derecho electoral: Un nuevo precedente sobre la ejecución de amparos electorales

El abogado José Tello destaca que la decisión del TC sí deja un precedente importante en materia procesal. Explica que el Tribunal empleó una acción competencial para suspender los efectos de una sentencia de amparo con ejecución inmediata, un recurso que suele obligar a las autoridades a cumplir de manera inmediata los fallos judiciales. Con esta medida, el TC detuvo la presión judicial sobre el JNE y evitó que los jueces continúen imponiendo multas o requerimientos al organismo electoral por no acatar la orden de inscripción.

Tello sostiene que esta estrategia abre una vía para resolver futuros conflictos entre el Poder Judicial y los órganos constitucionales autónomos. El fallo demuestra que, ante una controversia de competencias, el TC puede intervenir para suspender temporalmente los efectos de sentencias judiciales hasta resolver el fondo del caso. Según el jurista, este criterio no solo será aplicable al JNE, sino también a otras instituciones como la Junta Nacional de Justicia, cuando enfrenten decisiones judiciales que invadan sus atribuciones constitucionales.

“Lo que ha quedado claro, es que en una demanda competencial, el juez puede suspender los efectos de una acción de amparo, de una sentencia de acción de amparo, mientras no se resuelva el tema de fondo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es un precedente (…) Mientras no se resuelva un tema competencial, obviamente no se puede seguir con la ejecución de una sentencia. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Porque esto no solamente es con el JNE, puede ser también con la Junta Nacional de Justicia, puede ser con cualquier otro ente. Y el TC ya marcó una posición en torno a esto", comentó.

PUEDES VER: Dina Boluarte postularía en elecciones 2026: abogado de expresidenta no descarta su retorno a la política

lr.pe

José Villalobos, abogado: sentencia es la reafirmación de un principio vigente desde hace dos décadas

Para el especialista en derecho electoral José Villalobos, la decisión del TC no introduce una novedad jurídica, sino que consolida una línea sostenida desde 2002. Explica que el Tribunal ha mantenido de forma constante el principio de que ningún amparo puede alterar el programa electoral aprobado por el JNE. En ese sentido, lo ocurrido en el caso de Duberlí Rodríguez representa la continuidad de un criterio ya asentado: las resoluciones judiciales deben respetar la autonomía electoral y no pueden reabrir procesos o extender plazos que ya culminaron.

Villalobos considera que el fallo refuerza la predictibilidad del sistema electoral y da seguridad jurídica a los partidos políticos. Indica que el TC ratifica el límite entre el control judicial y la jurisdicción electoral, una frontera que ya había sido reconocida en otros procesos similares. Además, aclara que la agrupación Unidad Popular no está impedida de existir como partido, pero sí quedó fuera de las elecciones generales de 2026 porque su inscripción no se concretó dentro del plazo fijado por ley.

“Esto reafirma lo que ya el Tribunal Constitucional hace muchos años había dicho: que con una acción de amparo no se pueden modificar los hitos electorales. Eso ya es algo que ya se sabía, ya se venía cumpliendo. El jurado, al no ejecutar la sentencia del amparo en el caso de Duberlí, lo que hizo fue citar los precedentes del TC al respecto, que son de hace 20 años. (…) El tribunal siempre había dicho que, si bien es cierto, se puede revisar en amparo una decisión de la justicia electoral, esta no podía alterar el programa electoral. (…) Lo que el jurado dijo, y el TC también ha dicho, es que el Poder Judicial no puede interferir en el programa electoral con sus decisiones según los amparos", indicó.

Notas relacionadas
Dina Boluarte postularía en elecciones 2026: abogado de expresidenta no descarta su retorno a la política

Dina Boluarte postularía en elecciones 2026: abogado de expresidenta no descarta su retorno a la política

LEER MÁS
Dina Boluarte: TC rechaza habeas corpus que buscaba anular allanamientos por el caso Rolex

Dina Boluarte: TC rechaza habeas corpus que buscaba anular allanamientos por el caso Rolex

LEER MÁS
TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

Informe de balística concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo "por rebote"

LEER MÁS
Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

Sinadef registra 54 homicidios durante el Gobierno de José Jerí: incluye el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre

LEER MÁS
Caso Trvko: PNP cambia versión y llama “héroe” a Luis Magallanes, policía que disparó

Caso Trvko: PNP cambia versión y llama “héroe” a Luis Magallanes, policía que disparó

LEER MÁS
JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

JNJ no repone a Delia Espinoza como fiscal de la Nación y se niega a cumplir fallo del Poder Judicial

LEER MÁS
Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

Delia Espinoza iniciará acciones legales contra la JNJ y señala irregularidades: "Estamos yendo hacia una dictadura"

LEER MÁS
Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

Generación Z convoca a nueva marcha para este 25 de octubre tras asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso propone elevar a S/1.130 aguinaldos y bono por escolaridad a docentes, pero advierten que "no es suficiente"

Avioneta explota tras accidente aéreo al despegar en aeropuerto de Venezuela: 2 tripulantes perdieron la vida

Bypass Las Torres, una de las últimas obras de la gestión López Aliaga que avanza entre quejas por tráfico y ruido

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025