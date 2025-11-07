HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

Roger Waters apoya asilo de Betssy Chávez y felicita a presidenta de México: "Mucha fuerza"

El músico de Pink Floyd se pronunció sobre el caso de Betssy Chávez y Pedro Castillo mediante un video que lo difundió en sus redes sociales.

Roger Waters felicita a presidenta de México por dar asilo a Betssy Chávez. Foto: composición LR
Roger Waters felicita a presidenta de México por dar asilo a Betssy Chávez. Foto: composición LR

A través de un audiovisual, el exvocalista de la mítica banda rockera Pink Floyd, Roger Waters, apoyó el asilo otorgado a Betssy Chávez por el Gobierno de México y felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por apoyar a Chávez Chino, pues considera que es perseguida políticamente.

"Bravo por darle asilo político a Betssy Chávez, quien debería ser la primera ministra de Perú en este momento y sería si no fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país, así que muchas gracias Claudia y el pueblo de México por dar asilo", expresó.

PUEDES VER: Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

Asimismo, calificó el régimen actual del Perú como "pro-estadounidense", donde precisa que "la clase dominante ha eludido la democracia y se lo están dando a la empresa estadounidense de litio". Pidió a sus espectadores que apoyen a la lucha contra "la invasión en Perú por parte de la empresa América".

Continuó pidiendo la libertad de Pedro Castillo: "él es el presidente electo de Perú, déjenlo gobernar el país hasta que tengan otra elección". Finalizó dando ánimos a las dos figuras políticas: "Claudia, mucha fuerza para ti. Betssy mucha fuerza para ti también".

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

José Jerí aún no aprueba ni rechaza el salvoconducto de Betssy Chávez: la decisión final se tomará el 7 de octubre

José Jerí aún no aprueba ni rechaza el salvoconducto de Betssy Chávez: la decisión final se tomará el 7 de octubre

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

Poder Judicial declara nulo juicio político del Congreso contra Salvador del Solar

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

Salvoconducto de Betssy Chávez EN VIVO: José Jerí decidirá HOY si otorga documento para que exministra viaje a México

Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez

Fiscal Zoraida Ávalos pide al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra Betssy Chávez

Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

Montesinos preso hasta el 21.08.2031 por el asesinato de evangélico israelita

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

Betssy Chávez y Pedro Castillo: Subcomisión del Congreso aprueba informe final de inhabilitación por 10 años

Subcomisión del Congreso aprobó informe final de inhabilitación a Betssy Chávez y Pedro Castillo

Subcomisión del Congreso aprobó informe final de inhabilitación a Betssy Chávez y Pedro Castillo

