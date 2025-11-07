Roger Waters apoya asilo de Betssy Chávez y felicita a presidenta de México: "Mucha fuerza"

A través de un audiovisual, el exvocalista de la mítica banda rockera Pink Floyd, Roger Waters, apoyó el asilo otorgado a Betssy Chávez por el Gobierno de México y felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum por apoyar a Chávez Chino, pues considera que es perseguida políticamente.

"Bravo por darle asilo político a Betssy Chávez, quien debería ser la primera ministra de Perú en este momento y sería si no fuera por el litio y los gringos robando el litio de su país, así que muchas gracias Claudia y el pueblo de México por dar asilo", expresó.

Asimismo, calificó el régimen actual del Perú como "pro-estadounidense", donde precisa que "la clase dominante ha eludido la democracia y se lo están dando a la empresa estadounidense de litio". Pidió a sus espectadores que apoyen a la lucha contra "la invasión en Perú por parte de la empresa América".

Continuó pidiendo la libertad de Pedro Castillo: "él es el presidente electo de Perú, déjenlo gobernar el país hasta que tengan otra elección". Finalizó dando ánimos a las dos figuras políticas: "Claudia, mucha fuerza para ti. Betssy mucha fuerza para ti también".