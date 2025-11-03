Lucinda Vásquez: Comisión de Ética aprueba denuncia contra congresista tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Lucinda Vásquez será investigada por la Comisión de Ética del Congreso de la República | Composición: LR.

La congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo) será investigada por la Comisión de Ética del Congreso luego de que se le captara mientras su asesor parlamentario le cortaba las uñas en su despacho. Con siete votos a favor, la comisión aceptó la denuncia y comenzará a recabar información para determinar si existió una falta por parte de la congresista al solicitar que su asesor realizara esta acción. De comprobarse, Vásquez podría enfrentar una suspensión de sus labores parlamentarias.

La congresista de JPP-VP aseguró que está dispuesta a someterse a la investigación, según lo establecido por las normativas congresales: “No se puede hablar de flagrancia porque esto ocurrió el año pasado; por eso estoy pidiendo que se investigue de acuerdo al debido proceso”, señaló, luego de que la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) solicitara que se le sancionara de manera inmediata, argumentando que los hechos podían ser fácilmente constatables.

Elvis Vergara (Acción Popular) desestimó la posición de Barbarán y afirmó que la investigación contra Vásquez debía llevarse a cabo de todas maneras. Además de los votos a favor, solo Janet Rivas (Perú Libre) se abstuvo y Alfredo Pariona (Bancada Socialista) votó en contra.

Cabe mencionar que Vásquez no está siendo investigada únicamente por la sesión de pedicura realizada por su asesor parlamentario, sino también por presuntamente haber utilizado a uno de sus asesores para que cocinara durante su horario laboral. Estos hechos fueron difundidos semanas atrás por el programa dominical Cuarto Poder.

Asesor de Lucinda Vásquez asegura que corte de uñas se dio por empatía

Edward Rengifo Pezo, asesor de la congresista Lucinda Vásquez, se pronunció públicamente en una entrevista con RPP tras ser fotografiado mientras le cortaba las uñas de los pies a la parlamentaria en su despacho durante el horario laboral. El asesor rechazó las imputaciones sobre un supuesto uso indebido de su tiempo y la supuesta distorsión de sus funciones, calificándolas como “completamente falsas”.

Rengifo Pezo defendió su acción, describiéndola como un gesto de solidaridad y empatía, un "acto humanitario" motivado por el delicado estado de salud de la congresista, quien padece cáncer avanzado, según él mismo explicó. Asimismo, buscó poner en contexto su decisión apelando a la humanidad básica. En sus declaraciones, sostuvo que su intervención se basó en la empatía y en la preocupación por el bienestar de otra persona.