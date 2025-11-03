“Gobierno y Congreso han estado trabajando para los criminales, no para los ciudadanos”, acusa Jorge Nieto



El precandidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, afirmó contundentemente durante una entrevista con Rosa María Palacios en el programa 'Sin guion' que “el Gobierno y el Congreso han estado trabajando no para los ciudadanos, sino para los criminales”. El exministro de Defensa cuestionó, además, la falta de rumbo del actual régimen y sostuvo que el caos político es el origen de gran parte de los problemas del país. “¿Cómo es posible que en un momento en el que la criminalidad asola el país, ellos hayan dado las leyes que facilitan la vida de los criminales?”, refutó.

Nieto resaltó que, si bien el Perú cuenta con una economía relativamente fuerte, la inestabilidad política ha generado condiciones adversas para el crecimiento y el empleo de calidad. En ese sentido, subrayó que los últimos gobiernos han mostrado una preocupante ausencia de dirección y compromiso con la ciudadanía.

En relación con el control que ejerce el Legislativo hacia las demás instituciones, el exministro recordó que esta situación “ya se veía venir” tras las amenazas finalmente cumplidas de Keiko Fujimori, lo que, a su juicio, ha derivado en la actual crisis política. Propuso como salida lograr una mayoría en el Congreso desde la primera vuelta. “Tenemos que volver al equilibrio de poderes, la Presidencia no puede ser mesa de partes del Senado, eso tiene que cambiar porque la inestabilidad política genera pésimas condiciones para la inversión y, por lo tanto, para el crecimiento y el empleo de calidad”, enfatizó. Agregó que hoy el Perú vive una “democracia sin soberanía popular”.

Respecto a la inseguridad ciudadana, Nieto sostuvo que el país “necesita un cambio” y aseguró que “en un año, un buen gobierno resuelve el problema de la seguridad porque sí se puede hacer”. Explicó que para lograrlo se deben crear cuerpos especializados y emprender una profunda reforma de la Policía Nacional y del INPE. También subrayó la necesidad de erradicar la corrupción dentro de la institución policial, donde, según advirtió, “muchas veces son los mismos efectivos quienes juegan el papel de extorsionadores y sicarios” al formar bandas criminales.